BearingPoint GmbH / BearingPoint-Studie: Fossile Nachfrage bleibt in ...

Steigende Energie- und Kraftstoffpreise verändern bereits spürbar das Verhalten der Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland, lösen aber nicht automatisch Investitionen in klimafreundlichere Energielösungen aus. Laut einer repräsentativen Umfrage der Management- und Technologieberatung BearingPoint geben 38 Prozent der Befragten an, aufgrund der Energie- und Kraftstoffpreise der vergangenen zwölf Monate weniger Auto zu fahren. Gleichzeitig nutzt rund jeder vierte Befragte häufiger Alternativen: 11 Prozent nutzen häufiger den öffentlichen Nahverkehr, 13 Prozent das Fahrrad und 4 Prozent häufiger ein E-Auto. 42 Prozent der Befragten berichten, dass die Energie- und Kraftstoffpreise keine Auswirkungen auf ihr Mobilitätsverhalten hatten.

BearingPoint-Studie: Fossile Nachfrage bleibt in Deutschland länger bestehen als erwartet (FOTO) Frankfurt (ots) - Steigende Energiepreise verändern das Verhalten der Verbraucher, führen aber nicht automatisch zu einem Umstieg auf klimafreundlichere Energielösungen.

Kein schneller Umstieg auf klimafreundlichere Energielösungen

Die Umfrage zeigt allerdings auch, dass ein schneller flächendeckender Umstieg auf klimafreundlichere Energielösungen für viele Verbraucherinnen und Verbraucher derzeit nicht geplant ist. 53 Prozent der befragten Menschen in Deutschland geben an, in den nächsten zwei Jahren weder im Bereich Mobilität noch beim Heizen klimafreundlichere Energielösungen nutzen zu wollen. 15 Prozent planen einen Umstieg im Bereich Mobilität, etwa auf E-Auto oder Hybrid, und 11 Prozent planen einen Umstieg im Bereich Heizen, etwa auf Wärmepumpe oder Fernwärme.



Hierbei zeigen sich deutliche Unterschiede nach Einkommen. Im unteren Einkommensdrittel planen nur 5 Prozent einen Umstieg im Bereich Mobilität und 4 Prozent im Bereich Heizen. Im oberen Einkommensdrittel sind es 21 Prozent bei der Mobilität und 16 Prozent beim Heizen.



Das bedeutet: Die fossile Nachfrage verschwindet nicht abrupt. Sie bleibt am längsten dort bestehen, wo Kapital und Alternativen fehlen. Ablesbar ist das an weiterhin über 19 Millionen Öl- und Gasheizungen im Bestand, deren Zahl nur langsam zurückgeht. Öl und Gas werden damit planbar und über einen längeren Zeitraum gebraucht.



Die Umfrage zeigt damit eine zentrale Herausforderung der Energietransformation: Preisänderungen führen meist schneller zu Verhaltensanpassungen als zu strukturellen Investitionsentscheidungen. Verbraucherinnen und Verbraucher können kurzfristig auf höhere Kosten reagieren, indem sie weniger Auto fahren, nicht notwendige Mobilität vermeiden oder häufiger auf ÖPNV und Fahrrad ausweichen. Der Schritt zu klimafreundlicheren Investitionen, etwa in E-Mobilität oder klimafreundlichere Heizsysteme, ist dagegen mit deutlich mehr Voraussetzungen verbunden und hängt stärker von Einkommen, Wirtschaftlichkeit und verfügbaren Alternativen ab.



"Verbraucherinnen und Verbraucher reagieren auf steigende Energiepreise unmittelbar. Der Schritt vom Sparen zum Investieren fällt jedoch deutlich schwerer. Ob sich klimafreundliche Energielösungen durchsetzen, hängt deshalb vor allem von ihrer Wirtschaftlichkeit ab. Aus Unternehmensperspektive werden vergleichbare, bezahlbare, verlässliche und kundengerechte Angebote zum entscheidenden Erfolgsfaktor der Transformation", sagt Nina London, Partnerin bei BearingPoint.



Rund ein Drittel sieht Risiken oder Engpässe bei der Energieversorgung

Im Rahmen der Umfrage hat BearingPoint auch untersucht, wie die Menschen in Deutschland das Thema Versorgungssicherheit beurteilen. Demnach halten 57 Prozent der Befragten die Energieversorgung der kommenden fünf Jahre für sicher. Allerdings sehen 40 Prozent diese Sicherheit nur mit Einschränkungen, rund ein Viertel rechnet mit Risiken und jeder Zehnte mit Engpässen. Zusammengenommen sieht damit rund ein Drittel der Befragten Risiken oder Engpässe bei der Energieversorgung.



Bemerkenswert ist das vor dem Hintergrund der tatsächlichen Lage: Die physische Versorgung war auch in angespannten Phasen durchgehend gewährleistet. Von der Gasmangellage 2022 bis zu den jüngsten geopolitischen Spannungen kam es zu keinem Zeitpunkt zu einer Rationierung der Energieversorgung oder Abschaltung von Verbrauchern. Spürbar wurde die Belastung nicht an leeren Tanks, sondern an Preisen und Kosten.



Genau darin liegt das Muster, das die Umfrageergebnisse sichtbar machen: Wahrgenommene Sicherheit ist heute weniger eine Frage physischer Verfügbarkeit als von Preis, Kosten und Vertrauen. Das zeigt sich auch in der Verteilung: Im oberen Einkommensdrittel fühlen sich 64 Prozent sicher, im unteren nur 45 Prozent.



Für den Öl- und Gasmarkt heißt das: Resilienz bemisst sich nicht allein an Versorgungsmengen. Eine sinkende fossile Nachfrage erhöht die Sicherheit nicht automatisch. Sie kann den wirtschaftlichen Druck auf die Infrastruktur, die diese Versorgung trägt, sogar verstärken.



Resilienz wird zur Investitions- und Steuerungsfrage



Aus Sicht von BearingPoint entsteht die zentrale Herausforderung aus der Gleichzeitigkeit mehrerer Entwicklungen: Fossile Märkte schrumpfen langfristig, verschwinden aber nicht abrupt. Gleichzeitig müssen Netze, Lieferketten, Speicher, Raffinerie- und Vertriebsstrukturen zuverlässig weiterbetrieben werden. Unternehmen stehen damit vor der Aufgabe, kritische Infrastruktur für eine lange Übergangsphase zu sichern, während die wirtschaftliche Grundlage dieses Marktes perspektivisch abnimmt.



Damit verschiebt sich die Resilienzfrage im Öl- und Gasmarkt. Es geht nicht nur darum, kurzfristige Engpässe zu vermeiden, sondern darum, den Übergang wirtschaftlich, technisch und gesellschaftlich tragfähig zu gestalten. Energieunternehmen müssen stärker segmentieren, welche Kundengruppen wann umsteigen können, welche weiterhin auf fossile Energieträger angewiesen sind und welche Investitionen notwendig bleiben, um Versorgungssicherheit auch in der Übergangsphase zu gewährleisten.



"Die zentrale Frage lautet, wie kritische Infrastruktur in einer langen Übergangsphase wirtschaftlich, resilient und investierbar bleibt. Unternehmen müssen deshalb deutlich stärker steuern, welche Assets modernisiert, transformiert oder verkauft werden. Resilienz wird damit zunehmend zu einer Investitions- und Steuerungsfrage", so Nina London.



Über die Umfrage



Die Daten basieren auf einer Online-Umfrage von BearingPoint über das Marktforschungsinstitut YouGov. Für die Befragung wurden im Zeitraum vom 3. bis 6. Juli 2026 insgesamt 2.016 Personen in Deutschland befragt. Die Erhebung wurde nach Alter, Geschlecht und Region quotiert und die Ergebnisse anschließend entsprechend gewichtet. Die Ergebnisse sind repräsentativ für die Wohnbevölkerung in Deutschland ab 18 Jahren.



Über BearingPoint



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