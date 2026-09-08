JPMORGAN stuft UBS AG auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat das Kursziel für UBS von 46 auf 50 Franken angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Aktie des Schweizer Geldhauses steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank sowie im "Top Picks Portfolio" der europäischen Banken. Kian Abouhossein hob am Montag seine Schätzungen für das bereinigte Ergebnis je Aktie der Jahre bis 2028 an. Er verwies auf die gestiegenen Kurse an den Finanzmärkten, welche der Vermögensverwaltung zugutekämen. Zudem erhöhte er mit Blick auf die gute Integration der übernommenen Credit Suisse seine Bewertungsmultiplikatoren./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2026 / 17:52 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2026 / 00:10 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die UBS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,05 % und einem Kurs von 47,14EUR auf Lang & Schwarz (08. September 2026, 07:17 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Kian Abouhossein

Analysiertes Unternehmen: UBS AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 50

Kursziel alt: 46

Währung: CHF

Zeitrahmen: N/A



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