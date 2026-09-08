Leichte Gewinne erwartet

DEUTSCHLAND: - LEICHTE GEWINNE - Im Dax dürfte sich zunächst weiter wenig tun. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex etwa zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Handelsstart am Dienstag 0,1 Prozent höher auf 26.029 Punkte. Damit hält er sich weiter über der runden Marke von 26.000 Punkten - mit etwas Abstand zum jüngsten Rekord bei 26.618 Punkten. Die Vorgaben sind durchwachsen. Während sich die technologielastigen asiatischen Indizes wie der südkoreanische Kospi und der japanische Nikkei 225 am Morgen weiter erholen, legen auch die Ölpreise auf ihrem höchsten Niveau seit Juni wieder zu. Zudem sorgt die am Donnerstag erwartete Leitzinserhöhung der EZB ohnehin für Zurückhaltung.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

USA: - KEIN HANDEL - An den US-Aktienmärkten ruhte am Montag wegen des Feiertags zum Tag der Arbeit der Handel.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Dienstag keine gemeinsame Richtung eingeschlagen. In den USA hatte der Handel am Vortag feiertagsbedingt geruht. Entsprechend fehlten Impulse von dort. Für Zurückhaltung sorgte auch der weitere Anstieg der Ölpreise vor wichtigen Zinsentscheidungen in nächster Zeit. An der japanischen Börse legte der Nikkei 225 zuletzt um 0,1 Prozent zu. Der chinesische CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten an Chinas Festlandbörsen gewann 0,1 Prozent, während der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong 0,3 Prozent einbüßte.

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DAX 26.006,53 -0,15%

XDAX 26.005,56 -0,20%

EuroSTOXX 50 6.403,99 0,17%

Stoxx50 5.432,97 0,03%



DJIA 53.414,25 -0,51% (Freitag)

S&P 500 7.718,60 -0,38% (Freitag)

NASDAQ 100 29.544,16 0,21% (Freitag)°



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RENTEN:



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Bund-Future 121,85 0,06%°

DEVISEN:



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Euro/USD 1,1626 0,02%

USD/Yen 153,34 -0,66%

Euro/Yen 178,27 -0,63%°



BITCOIN:



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Bitcoin 78.705 -0,49%

(USD, Bitstamp)°



ROHÖL:



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Brent 97,68 0,68 USD WTI 93,04 1,56 USD°

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