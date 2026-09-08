JEFFERIES stuft Scout24 auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Scout24 von 103,50 auf 102,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Giles Thorne ist optimistischer geworden hinsichtlich der Auswirkungen der Agentischen KI auf die europäischen Internetportal-Betreiber, wie er am Montag schrieb. Er geht nunmehr davon aus, dass sie kräftig von ihr profitieren können. Er spricht von einer "Agentischen Zukunft". Thorne geht davon aus, dass Scout24 und die neu zum Kauf empfohlene Autotrader Group die Neubewertung anführen werden./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2026 / 17:06 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.09.2026 / 19:00 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Scout24 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,17 % und einem Kurs von 75,20EUR auf Lang & Schwarz (08. September 2026, 07:35 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Giles Thorne

Analysiertes Unternehmen: Scout24

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 102,50

Kursziel alt: 103,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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