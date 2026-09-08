JPMORGAN stuft Fedex auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Fedex von 460 auf 400 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Logistikkonzern habe in den vergangenen drei Jahren erfolgreich strukturelle Änderungen umgesetzt, welche die Kapitalintensität und Gewinnvolatilität verringert sowie Freiräume in der Bilanz geschaffen hätten, schrieb Brian Ossenbeck am Dienstag. Die Umsetzung von Veränderungen im schwierigen Europageschäft sei entscheidend für eine dauerhaft positive Barmitteilentwicklung - hier habe Fedex noch eine Wegstrecke vor sich./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2026 / 00:25 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2026 / 00:30 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Fedex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,55 % und einem Kurs von 322,5EUR auf NYSE (05. September 2026, 02:04 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Brian P. Ossenbeck

Analysiertes Unternehmen: Fedex

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 400

Kursziel alt: 460

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



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