JPMORGAN stuft Fedex auf 'Overweight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Fedex von 460 auf 400 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Logistikkonzern habe in den vergangenen drei Jahren erfolgreich strukturelle Änderungen umgesetzt, welche die Kapitalintensität und Gewinnvolatilität verringert sowie Freiräume in der Bilanz geschaffen hätten, schrieb Brian Ossenbeck am Dienstag. Die Umsetzung von Veränderungen im schwierigen Europageschäft sei entscheidend für eine dauerhaft positive Barmitteilentwicklung - hier habe Fedex noch eine Wegstrecke vor sich./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2026 / 00:25 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2026 / 00:30 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2026 / 00:25 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2026 / 00:30 / EDT
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Die Fedex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,55 % und einem Kurs von 322,5EUR auf NYSE (05. September 2026, 02:04 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Brian P. Ossenbeck
Analysiertes Unternehmen: Fedex
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 400
Kursziel alt: 460
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Brian P. Ossenbeck
Analysiertes Unternehmen: Fedex
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