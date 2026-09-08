UBS stuft SAP SE auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für SAP mit einem Kursziel von 201 Euro auf "Neutral" belassen. Die Walldorfer machten kleine Fortschritte bei der Integration von KI-Assistenten, es gebe aber noch viel zu tun, schrieb Michael Briest am Montag./rob/ag/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2026 / 16:22 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,43 % und einem Kurs von 181,7EUR auf Lang & Schwarz (08. September 2026, 07:54 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Michael Briest

Analysiertes Unternehmen: SAP SE

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 201

Kursziel alt: 201

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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