UBS stuft SAP SE auf 'Neutral'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für SAP mit einem Kursziel von 201 Euro auf "Neutral" belassen. Die Walldorfer machten kleine Fortschritte bei der Integration von KI-Assistenten, es gebe aber noch viel zu tun, schrieb Michael Briest am Montag./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2026 / 16:22 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2026 / 16:22 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,43 % und einem Kurs von 181,7EUR auf Lang & Schwarz (08. September 2026, 07:54 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Michael Briest
Analysiertes Unternehmen: SAP SE
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 201
Kursziel alt: 201
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Michael Briest
Analysiertes Unternehmen: SAP SE
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 201
Kursziel alt: 201
Währung: EUR
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