Gegen den Trend gestemmt

Zuvor hatte die Infineon-Aktie seit ihrem Doppelhoch im Hochsommer eine deutliche Korrektur von 39 Prozent durchlaufen. Bei 54,25 Euro traf der Kurs auf den 200-Tage-Durchschnitt und stabilisierte sich zunächst. Der kräftige Kurssprung zu Beginn dieser Woche hat das Chartbild jedoch spürbar verbessert.

Die jüngste Kursentwicklung spricht nun dafür, dass sich bei Infineon im Bereich der bisherigen Tiefstände und des 200-Tage-Durchschnitts ein stabiler Boden bilden könnte. Damit steigt auch die Chance auf eine Trendwende.

Positiv ist außerdem, dass der seit April 2025 bestehende Aufwärtstrend bislang nicht gebrochen wurde. Sollte die Aktie ihren Anstieg fortsetzen und zunächst den 50-Tage-Durchschnitt sowie anschließend die Marke von 62,08 Euro überwinden, könnte dies ein deutliches Kaufsignal liefern.

In diesem Fall wären zunächst Kursziele von 67,68 Euro und anschließend 74,02 Euro denkbar. Angesichts der derzeitigen Dynamik könnte sich eine solche Bewegung innerhalb von wenigen Tagen bis Wochen entwickeln.

Das Risiko sollte allerdings nicht außer Acht gelassen werden: Sollte Infineon überraschend nachhaltig unter die Verlaufstiefs aus der zweiten Jahreshälfte fallen, würde sich das charttechnische Bild wieder eintrüben. Dann könnte sich die Korrektur zunächst bis auf 48,23 Euro und darunter sogar bis auf 43,84 Euro ausweiten.

Trading-Strategie:

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LONG

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Stop-Buy-Order : 62,10 Euro

Kursziele : 67,68 und 74,02 Euro

Renditechance via DN0YGX : 150 Prozent

Anlagehorizont : 2 - 4 Wochen

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Infineon AG (Tageschart in Euro) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN0YGX Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 0,72 - 0,76 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 53,7108 Euro Basiswert: Infineon AG KO-Schwelle: 53,7108 Euro akt. Kurs Basiswert: 60,79 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 74,02 Euro Hebel: 8,01 Kurschance: + 150 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DN3ZTV Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 0,73 - 0,77 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 68,1081 Euro Basiswert: Infineon AG KO-Schwelle: 68,1081 Euro akt. Kurs Basiswert: 60,79 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 7,90 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

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