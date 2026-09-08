Dies ist ein deutliches Signal

Wichtig für Anleger: Der seit April letzten Jahres bestehende Aufwärtstrend ist weiterhin intakt. Die aktuelle Schwäche ist daher bislang eher als normale Gegenbewegung nach den vorherigen Kursgewinnen zu sehen und nicht als grundlegender Trendbruch.

Zuvor hatte die DHL-Aktie die früheren Hochs aus August 2021 bei 48,75 Euro erfolgreich überwunden. Dadurch konnte sie den Weg bis zur nächsten wichtigen Zielzone freimachen. Diese lag beim 138,2 % Fibonacci-Retracement bei 57,52 Euro und wurde Anfang August erreicht. Anschließend ging die Aktie in eine ruhigere Phase über.

Interessant ist dabei die Form dieser Korrektur. Der Kurs bewegt sich zunehmend innerhalb eines nach unten gerichteten Keils. Ein solches Muster kann darauf hindeuten, dass sich die Aktie lediglich innerhalb eines Aufwärtstrends sammelt und anschließend wieder nach oben ausbrechen könnte.

Sollte die DHL-Aktie einen Handelstag oberhalb von 56,75 Euro beenden, würde sich die Wahrscheinlichkeit für einen weiteren Anstieg deutlich erhöhen. Das erste Ziel wären dann die Jahreshochs bei 58,30 Euro. Gelingt auch dort der Ausbruch, könnte mittelfristig die Marke von 62,96 Euro in den Fokus rücken. Damit würde sich das aktuelle Kursbild für einen möglichen Einstieg auf der Käuferseite zunehmend interessant gestalten.

Auf der Unterseite ist dagegen zunächst das Vorwochentief bei 54,06 Euro entscheidend. Erst wenn diese Marke nachhaltig unterschritten wird, wäre mit einem weiteren Rückgang zu rechnen. In diesem Fall könnte die untere Begrenzung des seit April letzten Jahres bestehenden Aufwärtstrendkanals bei 51,14 Euro angesteuert werden.

Erst an dieser Stelle dürfte sich entscheiden, ob die DHL-Aktie ihren übergeordneten Aufwärtstrend fortsetzt oder ob sich die Korrektur zu einer größeren Bewegung entwickelt.

Trading-Strategie:

_____________________________________________________________________

LONG

_____________________________________________________________________

Stop-Buy-Order : 56,75 Euro

Kursziele : 58,30 und 62,96 Euro

Renditechance via DN117H : 100 Prozent

Anlagehorizont : 2 - 4 Wochen

_____________________________________________________________________

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

DHL Group AG (Tageschart in Euro) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN117H Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 0,53 - 0,58 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 50,2254 Euro Basiswert: DHL Group AG KO-Schwelle: 50,2254 Euro akt. Kurs Basiswert: 55,50 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 62,96 Euro Hebel: 9,57 Kurschance: + 100 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU6AKL Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 0,60 - 0,65 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 61,3955 Euro Basiswert: DHL Group AG KO-Schwelle: 61,3955 Euro akt. Kurs Basiswert: 55,50 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 8,52 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.