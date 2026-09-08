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    Markt in Alarmbereitschaft

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    Ölpreise steigen wegen Hormus-Sorgen – fällt jetzt wieder die 100-Dollar-Marke?

    Brent und WTI klettern wieder Richtung 100 US-Dollar. Die Eskalation zwischen den USA und Iran erhöht das Risiko von Lieferausfällen im Persischen Golf.

    Markt in Alarmbereitschaft - Ölpreise steigen wegen Hormus-Sorgen – fällt jetzt wieder die 100-Dollar-Marke?
    Foto: Dall-E

    Die Ölpreise ziehen am Dienstag weiter an, nachdem neue Spannungen zwischen den USA und Iran die Sorge Lieferausfällen im Persischen Golf verschärft haben. Brent-Rohöl verteuerte sich um 0,74 US-Dollar beziehungsweise 0,67 Prozent auf 97,96 US-Dollar je Barrel. US-Rohöl WTI stieg um 0,66 US-Dollar oder 0,71 Prozent auf 93,36 US-Dollar.

    Iran droht USA – Straße von Hormus im Fokus

    Der Markt reagiert damit vor allem auf die erneute militärische Eskalation am Wochenende. Der Iran hat den USA mit "wirtschaftlicher Kriegsführung" gedroht und nach eigenen Angaben eine fortschrittliche Rakete gegen US-Kriegsschiffe eingesetzt. Zuvor hatten US-Streitkräfte am Samstag drei iranische Öltanker angegriffen, darunter ein Schiff nahe der Insel Kharg, dem wichtigsten Exportzentrum für iranisches Rohöl.

    Die zunehmenden Spannungen schlagen bereits auf den Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus durch. Zu Wochenbeginn verlangsamte sich der Verkehr. Nach Angaben von Vitol-Chef Russell Hardy passieren derzeit dennoch täglich zehn Millionen Barrel Öl die Meerenge.

    Hormus-Abkommen könnte neue Dynamik bringen

    Zusätzliche Aufmerksamkeit richtet sich auf Gespräche zwischen Iran und Oman über eine Vereinbarung zur Steuerung des Schiffsverkehrs durch die Straße von Hormus. Teheran erklärte, ein Abkommen stehe kurz bevor und könne zunächst eine temporäre sichere Route für Schiffe schaffen.

    Unklar bleibt allerdings, wie Washington darauf reagieren würde. Die USA wollen die freie Durchfahrt durch Hormus wiederherstellen, während Iran und Oman eine stärkere Kontrolle über die Meerenge formalisieren könnten.

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    Goldman Sachs hebt Ölpreisprognosen an

    Goldman Sachs reagiert auf die verschärfte Lage und erhöhte seine Preisprognosen für Brent und WTI um jeweils fünf US-Dollar. Für Dezember 2026 erwartet die Bank nun Brent bei 85 US-Dollar und WTI bei 80 US-Dollar je Barrel. Für das Jahr 2027 hält die Investmentbank bis zu 120 US-Dollar je Barrel für möglich, falls sich die Lage im Nahen Osten nicht entspannt.

    Die Analysten gehen inzwischen davon aus, dass Störungen des Schiffsverkehrs im Nahen Osten bis 2027 anhalten könnten. "Die Märkte preisen zunehmend einen länger andauernden Nahostkonflikt ein", erklärte Goldman Sachs.

    China verschärft den Wettbewerb um Rohöl

    Neben geopolitischen Risiken unterstützt eine stärkere chinesische Nachfrage die Preise. Raffinerien in China haben ihre Einkäufe erhöht und greifen verstärkt auf Lieferungen aus Afrika, Kanada und Lateinamerika zurück. Die chinesischen Rohölimporte legten im August zu.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
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