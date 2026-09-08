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    LX Pantos schließt komplexes Verteidigungslogistikprojekt für moderne Waffen erfolgreich ab

    SEOUL, Südkorea, 8. September 2026 /PRNewswire/ -- LX Pantos (President und CEO: Lee Yong-ho) gab am 8. September bekannt, dass das Unternehmen ein grenzüberschreitendes Verteidigungslogistikprojekt für moderne Waffen abgeschlossen habe.

    Im Rahmen des Projekts wurden Luft-Luft-Raketen (AAMs) von Frankreich nach Korea transportiert, und zwar für das „Marine Attack Helicopter" (MAH)-Programm des Marinekorps der Republik Korea, das von der Defense Acquisition Program Administration (DAPA) geleitet wurde. LX Pantos führte das Projekt für Korea Aerospace Industries (KAI) durch.

    *Eine Luft-Luft-Rakete (AAM) ist eine Lenkwaffe, die von einem Flugzeug im Flug abgefeuert wird, um ein Ziel in der Luft zu bekämpfen.

    Die AAMs für den MAH wurden vom europäischen Rüstungsunternehmen M versandt und vom Flughafen Châteauroux in Frankreich an Bord eines von LX Pantos organisierten Charterflugs zum internationalen Flughafen Incheon transportiert. Anschließend wurden sie auf dem Landweg an eine Einheit des Marinekorps der Republik Korea in Pohang geliefert.

    LX Pantos setzte ein eigens dafür vorgesehenes Charterflugzeug ein, in dem die Raketen als einzige Fracht befördert wurden, um die Sicherheit zu gewährleisten. Die Sendung wurde als Sprengstoff der Klasse 1, Unterklasse 1.2, Verträglichkeitsgruppe E eingestuft, und die Raketen unterlagen den strengsten Sicherheitskontrollen.

    Der Lufttransport von Gefahrgut, wie beispielsweise Rüstungsgütern, ist ein hochspezialisierter Vorgang, der sowohl den Gefahrgutvorschriften der International Air Transport Association (IATA) als auch den einschlägigen nationalen Flugsicherheitsvorschriften entsprechen muss.

    Im Rahmen dieses Einsatzes sicherte sich LX Pantos Überfluggenehmigungen von 14 Ländern in Europa, dem Nahen Osten und Asien und koordinierte den multimodalen Transport über sein globales Netzwerk, einschließlich seiner europäischen Tochtergesellschaften.

    LX Pantos baut sein Geschäftsfeld der Verteidigungslogistik kontinuierlich aus, seit das Unternehmen bei einer Sicherheitsbewertung durch das koreanische Defense Counterintelligence Command im Jahr 2024 die Note „Ausgezeichnet" erhalten hat.

    Zudem hat das Unternehmen die Bewertungsstufe 3 (AL3) erreicht – die höchste Stufe im Rahmen des Trusted Information Security Assessment Exchange (TISAX) – und damit seine Fähigkeit unter Beweis gestellt, strenge globale Anforderungen an die Informationssicherheit zu erfüllen.

    Ein Vertreter von LX Pantos erklärte, das Projekt zeige die hochentwickelte Kompetenz des Unternehmens in den Bereichen Sicherheit, Gefahrenabwehr und Logistik, und fügte hinzu, dass LX Pantos auch weiterhin globale Kunden aus dem Verteidigungssektor unterstützen und seine Rolle auf dem Markt für Verteidigungslogistik ausbauen werde.

    • Informationen zu LX Pantos

    LX Pantos wurde 1977 gegründet und ist ein führender globaler Logistikdienstleister mit Hauptsitz in Korea. Das Unternehmen bietet umfassende Logistiklösungen in den Bereichen See-, Luft- und Schienenfracht sowie Kontraktlogistik über ein weltweites Netzwerk in mehr als 40 Ländern an.

    Erfahren Sie mehr über LX Pantos online und folgen Sie dem Unternehmen auf LinkedIn.

    Republic of Korea Marine Corps Marine Attack Helicopter (MAH) in flight

     

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