Wenig Gemeinsamkeiten mit AfD

BERLIN (dpa-AFX) - Die BSW-Co-Vorsitzende Amira Mohamed Ali sieht wenig Gemeinsamkeiten ihrer Partei mit der AfD. Man werbe weiterhin für einen "überparteilichen Ministerpräsidenten" in Sachsen-Anhalt, sagte Mohamed Ali dem Radiosender WDR5. Keine Seite habe eine Mehrheit, stelle eine davon den Ministerpräsidenten, "würde das die Gräben in der Gesellschaft noch immer weiter vertiefen".

Zu einer möglichen Zusammenarbeit mit der AfD sagte Ali: "Na ja, also ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass dann besonders viele unserer Inhalte durchkommen könnten, weil es da doch wenig Gemeinsamkeiten gibt".