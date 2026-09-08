Der Goldpreis nimmt erneut Kurs auf die psychologisch bedeutsame Marke von 4.500 US-Dollar je Unze. Nach einer monatelangen Konsolidierung, ausgelöst durch geopolitische Spannungen im Nahen Osten und neue US-Zinssorgen, sieht die Société Générale in der aktuellen Aufwärtsbewegung weit mehr als nur eine technische Gegenreaktion. Für die französische Investmentbank hat sich das Chance-Risiko-Verhältnis für das Edelmetall spürbar verbessert. Der Rebound signalisiert, dass Gold trotz eines restriktiven Zinsumfelds in eine grundlegend neue Bewertungsphase eingetreten ist.

Die Marktstimmung hellt sich zusehends auf: Während sich die spekulative Positionierung wieder über ihren Zweijahresdurchschnitt geschoben hat, fiel das Put-Call-Verhältnis des SPDR Gold Shares (GLD) auf ein Sechsmonatstief – ein klares Indiz für wachsenden Optimismus unter institutionellen Akteuren, so die Banker. Zugleich hat der Markt ihnen zufolge den geldpolitischen Gegenwind weitgehend verarbeitet. Die Spekulation über bis zu zwei weitere Zinsschritte der Federal Reserve trieb die Renditen zweijähriger US-Staatsanleihen zwar über die Vier-Prozent-Marke und stützte den Greenback, doch das Gros dieser restriktiven Zinserwartungen sei in den aktuellen Kursen bereits vollständig eingepreist, glaubt man bei der SocGen.

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Analysten: Jetzt könnte der richtige Zeitpunkt sein, um bei Gold wieder einzusteigen

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