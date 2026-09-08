DAX hat Probleme mit der 26 000 – EZB-Sitzung wirft Schatten voraus

Einen spannenden Schauplatz bietet weiterhin der Kampf der Bank of Japan mit den Spekulanten im Yen. Die Notenbank kämpft seit einigen Tagen mit massiven Interventionen gegen eine schwache Währung. Dies kann im Umkehrschluss zu einer Fortsetzung des Renditeanstiegs in den USA führen, da sich viele Investoren günstige Yen-Kredite besorgt und diese in Staatsanleihen investiert haben.

So stieg die chinesische Handelsbilanz insbesondere durch den Export von Halbleitertechnologie erneut stark an. Auch aus Japan konnten positive Handelsdaten vermeldet werden, die damit allerdings auch die Erwartung einer Zinsanhebung in der kommenden Woche schüren.

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Zudem nähert sich die Rohölsorte Brent wieder der Marke von 100 Dollar an und übt Druck auf die Preise und die Konsumstimmung aus. Damit rückt auch die Sitzung der Europäischen Zentralbank am Donnerstag in den Fokus. Christine Lagarde muss versuchen, die Frage zu beantworten, ob eine Zinserhöhung ausreicht, um die Inflation unter Kontrolle zu halten, oder ob durch weitere Straffungen am Ende auch die Konjunkturerholung in der Eurozone gefährdet sein könnte.

Auch aus Deutschland gab es heute Morgen bereits Konjunkturdaten, die teilweise etwas besser als erwartet ausgefallen sind. So stieg die Handelsbilanz auf 21,3 Milliarden Euro und lag damit deutlich über den erwarteten 15,3 Milliarden Euro. Die Exporte dagegen brachen ein und mussten einen Rückgang von 0,8 Prozent hinnehmen. Hier wurde mit einem Zuwachs von 0,3 Prozent gerechnet.

Der heutige Handelstag dürfte nach dem Feiertag ganz im Zeichen der Handelseröffnung in den USA und der anstehenden Quartalszahlen von Oracle und Adobe stehen. Aus technischer Sicht könnte sich der DAX heute in einer Handelsspanne zwischen 25 800 und 26 050 Punkten bewegen.

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