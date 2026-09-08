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    Aktien Frankfurt Eröffnung

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    DAX hat Probleme mit der 26 000 – EZB-Sitzung wirft Schatten voraus

    Die Rallye bei den Halbleiter- und KI-Aktien hat sich auch heute an den asiatischen Handelsplätzen fortgesetzt und wurde durch gute Fundamentaldaten aus China und Japan unterstützt.

    So stieg die chinesische Handelsbilanz insbesondere durch den Export von Halbleitertechnologie erneut stark an. Auch aus Japan konnten positive Handelsdaten vermeldet werden, die damit allerdings auch die Erwartung einer Zinsanhebung in der kommenden Woche schüren.

    Einen spannenden Schauplatz bietet weiterhin der Kampf der Bank of Japan mit den Spekulanten im Yen. Die Notenbank kämpft seit einigen Tagen mit massiven Interventionen gegen eine schwache Währung. Dies kann im Umkehrschluss zu einer Fortsetzung des Renditeanstiegs in den USA führen, da sich viele Investoren günstige Yen-Kredite besorgt und diese in Staatsanleihen investiert haben.

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    Zudem nähert sich die Rohölsorte Brent wieder der Marke von 100 Dollar an und übt Druck auf die Preise und die Konsumstimmung aus. Damit rückt auch die Sitzung der Europäischen Zentralbank am Donnerstag in den Fokus. Christine Lagarde muss versuchen, die Frage zu beantworten, ob eine Zinserhöhung ausreicht, um die Inflation unter Kontrolle zu halten, oder ob durch weitere Straffungen am Ende auch die Konjunkturerholung in der Eurozone gefährdet sein könnte.  

    Auch aus Deutschland gab es heute Morgen bereits Konjunkturdaten, die teilweise etwas besser als erwartet ausgefallen sind. So stieg die Handelsbilanz auf 21,3 Milliarden Euro und lag damit deutlich über den erwarteten 15,3 Milliarden Euro. Die Exporte dagegen brachen ein und mussten einen Rückgang von 0,8 Prozent hinnehmen. Hier wurde mit einem Zuwachs von 0,3 Prozent gerechnet.

    Der heutige Handelstag dürfte nach dem Feiertag ganz im Zeichen der Handelseröffnung in den USA und der anstehenden Quartalszahlen von Oracle und Adobe stehen. Aus technischer Sicht könnte sich der DAX heute in einer Handelsspanne zwischen 25 800 und 26 050 Punkten bewegen.

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    Andreas Lipkow
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    Andreas Lipkow ist seit Februar 2026 Chef-Marktanalyst bei CMC Markets Deutschland. Zuvor war er fast zehn Jahre lang in ähnlicher Position bei der Comdirect tätig. Lipkow ist als Vortragsredner und Seminarleiter für Finanz-, Trading- und Investmentthemen gefragt und moderiert regelmäßig einen Börsenpodcast. Zudem betreibt er einen YouTube-Kanal mit Inhalten zu Geldanlage, Trading und Investing. Als Dozent an der Frankfurt School of Finance & Management vermittelt der Finanzmarktexperte praxisnahes Wissen zu Börse, Anlagestrategien und Risikomanagement. 2024 erschien sein erstes Buch über Finanzen mit dem Titel „Erfolgreich strategisch anlegen: Ihr unkomplizierter Weg zum Börsenerfolg“.
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    Verfasst von Andreas Lipkow
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