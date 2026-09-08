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    Decart ist vom Tisch

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    Anthropic lässt Deal über 6 Milliarden US-Dollar platzen

    Anthropic zieht sich nach eingehender Prüfung aus der Milliardenübernahme von Decart AI zurück. Eine Zusammenarbeit bleibt dennoch möglich.

    Für Sie zusammengefasst
    • Anthropic stoppt nach Prüfung die Decart-Übernahme
    • Kooperation mit Decart bleibt weiterhin möglich
    • Anthropic prüft Börsengang mit Rekordvolumen
    • Report: KI braucht Strom
    Decart ist vom Tisch - Anthropic lässt Deal über 6 Milliarden US-Dollar platzen
    Foto: Dall-E

    Der KI-Konzern Anthropic hat seine Pläne für die milliardenschwere Übernahme des israelischen Startups Decart AI offenbar aufgegeben. Wie Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtet, entschied sich der Claude-Entwickler nach einer Due-Diligence-Prüfung gegen den Kauf des Unternehmens.

    Anthropic hatte Gespräche über eine Übernahme von Decart für 6 Milliarden US-Dollar geführt. Ganz beendet sein könnte die Verbindung zwischen den beiden KI-Unternehmen dennoch nicht. Anthropic und Decart könnten weiterhin andere Formen einer Zusammenarbeit prüfen.

    Milliarden-Übernahme sollte Anthropic bei KI-Infrastruktur stärken

    Hinter dem Interesse an Decart stand vor allem eine der größten Herausforderungen der KI-Branche, nämlich die enorme Nachfrage nach Rechenleistung.

    Decart entwickelt Software, mit der sich Chips beim Training und Betrieb künstlicher Intelligenz effizienter nutzen lassen. Die Technologie soll Entwicklern ermöglichen, mehr Leistung aus vorhandener Hardware herauszuholen und damit die hohen Kosten für Training und Inferenz von KI-Modellen zu reduzieren.

    Für Anthropic wäre eine Übernahme damit ein strategischer Schritt zum Ausbau seiner Computing-Infrastruktur gewesen.

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    Anthropic nimmt Mega-Börsengang ins Visier

    Neben dem Rückzug aus dem Decart-Deal bereitet sich Anthropic auf einen möglichen Börsengang vor.

    Anthropic wurde bei einer Finanzierungsrunde im Mai mit 965 Milliarden US-Dollar bewertet. Das Unternehmen erwägt einen Börsengang bereits im Oktober und arbeitet dabei mit Morgan Stanley, Goldman Sachs und JPMorgan zusammen.

    Auch beim Emissionsvolumen sind die Ambitionen außergewöhnlich hoch. Anthropic will Berichten zufolge beim Börsengang mindestens die Größenordnung des Rekord-IPOs von SpaceX erreichen oder sogar übertreffen. Die geplante Kapitalaufnahme unterstreicht den enormen Finanzierungsbedarf des Unternehmens, denn der Ausbau leistungsfähiger KI-Infrastruktur zählt zu den größten Kostenfaktoren im Wettbewerb mit OpenAI und anderen Konkurrenten.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
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