Leichte Kursgewinne zum Start

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen haben am Dienstag im frühen Handel leicht zugelegt. Der richtungsweisende Euro-Bund-Future gewann 0,06 Prozent auf 121,85 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 3,38 Prozent und damit nur knapp unter dem am Mittwoch mit 3,39 Prozent erreichten höchsten Stand seit mehr als 15 Jahren.

Keine Impulse gibt es aus den USA, da dort der Handel feiertagsbedingt am Montag ruhte. Angesichts weiter steigender Ölpreise und der damit verbundenen Inflationsgefahren rückt auch der Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank an diesem Donnerstag bereits in den Blick. Am Markt wird überwiegend mit einer Leitzinserhöhung um 0,25 Prozentpunkte gerechnet.