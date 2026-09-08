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    Aktien Asien

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    Verluste - Steigende Ölpreise und Zinssorgen belasten

    Für Sie zusammengefasst
    • Asiens Aktienmärkte mit deutlichen Verlusten
    • Ölpreise verstärken Inflations- und Zinssorgen
    • Tokios Nikkei verliert wegen Yen und Zinsängsten
    Aktien Asien - Verluste - Steigende Ölpreise und Zinssorgen belasten
    Foto: Lee Jin-Man - dpa

    SEOUL/TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Die asiatischen Aktienmärkte haben am Dienstag Verluste verzeichnet. Getrübt wurde die Stimmung von gestiegenen Ölpreisen, die Inflations- und Zinssorgen bei den Anlegern befeuerten.

    Die globalen Aktienmärkte könnten nun in eine Phase der Konsolidierung eintreten, da steigende Ölpreise die Zentralbanken unter Druck setzen, die Zinsen anzuheben, so Anlagestrategin Anastasia Amoroso von Partners Group.

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    An der Börse in Tokio gab der Nikkei 225 1,7 Prozent nach auf 65.269,33 Punkte. Die japanische Wirtschaft hat sich im zweiten Quartal nicht so stark abgeschwächt wie zunächst angenommen. Zudem legten die Löhne so stark zu wie seit vielen Jahren nicht mehr. Am Markt befeuerte dies die Erwartung, dass die Bank of Japan bereits in der kommenden Woche die Zinsen anheben könnte. Zudem belastete der stärkere Yen.

    In Südkorea drehte der technologielastige Leitindex Kospi im späten Handel um 0,6 Prozent ins Minus, nachdem zunächst deutliche Gewinne bei Chipwerten gestützt hatten. Die Aktie des Schwergewichts Samsung Electronics gab vorherige Gewinne wieder ab.

    An den chinesischen Börsen lag der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten an Chinas Festlandbörsen zuletzt 0,4 Prozent im Minus. Der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong büßte 0,5 Prozent ein.

    In Australien schloss der S&P ASX 200 1,0 Prozent tiefer./err/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Samsung Electronics (Spons. GDR) Aktie

    Die Samsung Electronics (Spons. GDR) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,69 % und einem Kurs von 4.380 auf Tradegate (08. September 2026, 07:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Samsung Electronics (Spons. GDR) Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Samsung Electronics (Spons. GDR) zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 739,00. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3200 %.





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