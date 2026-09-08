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    AKTIE IM FOKUS

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    Novartis nach gescheiterter Studie erneut unter Druck

    Für Sie zusammengefasst
    • Novartis-Aktien geben nach gescheiterter Studie nach
    • Harbor-Studie verfehlt ihr wichtiges Hauptziel
    • Übernahme von Avidity kostete zwölf Milliarden Dollar
    AKTIE IM FOKUS - Novartis nach gescheiterter Studie erneut unter Druck
    Foto: diy13 - stock.adobe.com

    ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Aktien von Novartis dürften am Dienstag die Verluste vom Wochenauftakt ausweiten. Grund ist abermals eine gescheiterte Studie - dieses Mal zu einem Wirkstoff gegen die Muskelkrankheit Myotone Dystrophie Typ 1. Auf der Handelsplattform Tradegate büßten Novartis-Aktien rund sechs Prozent ein im Vergleich zum Schlusskurs in Zürich am Vortag.

    Die Studie namens Harbor untersuchte über 54 Wochen rund 150 Patienten und maß als Hauptziel die Zeit, die Betroffene benötigen, um ihre Hand zu öffnen - ein Maß für die typische Muskelsteifigkeit bei dieser Erkrankung. Wie es in einer Mitteilung vom Dienstag hieß, zeigte das Medikament jedoch in sekundären Endpunkten und ergänzenden Analysen Hinweise auf eine klinische Wirksamkeit.

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    Analyst Michael Leuchten hatte in einer Studie vom Sonntag geschrieben, die Harbor-Studie müsse nun "liefern", es gebe allerdings "Restrisiken" mit Blick auf den Ausgang der Studie. Die Übernahme des Entwicklers des Wirkstoffes, des US-Unternehmens Avidity Biosciences, habe die Schweizer 12 Milliarden US-Dollar gekostet. "Um diesen Preis zu rechtfertigen, muss die Harbor-Studie klappen", schrieb der Experte.

    Am Montag hatte der Misserfolg mit dem Herzmedikament Pelacarsen gleich mehrere Aktien unter Druck gesetzt, darunter auch die von Novartis. Die Schweizer sind Lizenznehmer dieses Produkts./bek/ag/jha/

    Novartis

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    ISIN:CH0012005267WKN:904278
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Novartis Aktie

    Die Novartis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,25 % und einem Kurs von 126,4 auf Lang & Schwarz (08. September 2026, 08:55 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Novartis Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Novartis zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,5506. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9500 %.

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 125,60CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 110,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 140,00CHF was eine Bandbreite von -8,25 %/+16,77 % bedeutet.





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