127,19 Prozent p.a.!

Spekulationen über eine Verschmelzung der Deutschen Telekom mit T-Mobile US kursieren seit Monaten. Der Bonner Mutterkonzern hält aktuell bereits rund 54 Prozent der Anteile an der US-Tochter. Eine Fusion würde mit einem zusammengerechneten Börsenwert von etwa 313 Milliarden Euro den weltweit größten Telekommunikationskonzern schaffen. Die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtete über den Einstieg des Investors Elliott, der statt einer Verschmelzung auf eine Ausweitung der Aktienrückkäufe oder andere Maßnahmen zur Steigerung des Börsenwertes setzt. Anleger reagierten auf den Elliott-Einstieg mit Käufen. Die Aktionäre präferieren eine Lösung, bei der die unbeliebten Fusionspläne aufgegeben und stattdessen Ausschüttungen priorisiert würden.

Auch von einer Verschmelzung mit der US-Tochter erwartete die Telekom offensichtlich einen Impuls zur Steigerung des Gesamtunternehmenswerts. Hauptursache für den starken Kursanstieg bis Anfang März 2025 war die schrittweise Integration der Tochtergesellschaft T-Mobile US. Die positiven Wachstumszahlen aus den USA stärkten auch die Muttergesellschaft in Deutschland. Ab dem 3. März 2025 trat der Aktienkurs in eine Konsolidierungsphase ein, die von Anfang November 2025 bis Ende Januar 2026 in eine Bodenbildung überging. Anschließend begann erneut eine Phase starker Kurszuwächse, die mittlerweile wieder nach unten ausgeglichen wurde. Inzwischen hat der Kurs die wichtige Unterstützungszone bei 26,53 Euro überwunden und hält seit rund drei Wochen das Niveau bei 28,00 Euro, was auch dem Level des 200-Tage-Durchschnitts entspricht. Es besteht die Wahrscheinlichkeit, dass sich der Kurs bei einer nachteiligen Nachrichtenlage innerhalb der kommenden 10,5 Wochen auch unter das Level von 25,50 Euro entwickeln könnte. Aber mit der Ausnahme des Zeitraums vom 9. Juni 2026 bis 10. Juli wurde diese Unterstützung seit Ende August 2024 nicht nach unten durchbrochen. Eventuell setzt sich der Investor Elliott durch und es werden kurssteigernde Maßnahmen eingeleitet. In diesem Fall sollte der Kurs oberhalb der Unterstützungszone um das Niveau bei 25,50 Euro eher eine volatile Bodenbildungsphase ausbilden als eine klare Aufwärtsphase entwickeln.

Deutsche Telekom AG (Tageschart in Euro) Tendenz:

Fazit Mit einem Inline-Optionsschein, bezogen auf die Aktie der Deutschen Telekom AG (FG2NQC), können risikofreudige Anleger einen maximalen Auszahlungsbetrag von 10,00 Euro erzielen. Dafür muss sich der Kurs bis einschließlich 20.11.2026 durchgehend innerhalb der für den Inline-Optionsschein maßgeblichen Spanne zwischen 25,00 Euro auf der Unterseite und 40,00 Euro auf der Oberseite bewegen. Gerechnet vom Stand des Scheins am 7. September 2026 um 20:00 Uhr (Briefkurs 7,95 Euro) würde dies einem annualisierten Kursgewinn von 127,24 Prozent entsprechen. Wird eine der beiden Knockout-Schwellen erreicht, tritt ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ein. Falls der Kurs unter den Supportbereich bei 25,50 Euro fällt oder über den Widerstand bei 39,41 Euro klettert, sollte zur Vermeidung eines Knockouts der vorzeitige Ausstieg aus der spekulativen Position erwogen werden. Der Preis des Inline-Optionsscheins reagiert während der Laufzeit darauf, ob die Wahrscheinlichkeit des Erreichens einer der beiden Schwellen zu- oder abnimmt.

Inline-Optionsschein auf die Deutsche Telekom AG (Stand: 07.09.2026, 20:00 Uhr) Strategie für seitwärts gerichtete Kurse WKN: FG2NQC Typ: Inline-Optionsschein akt. Kurs: 7,75 / 7,95 Euro Emittent: Société Générale untere KO-Schwelle: 25,00 Euro Basiswert: Deutsche Telekom AG obere KO-Schwelle: 40,00 Euro akt. Kurs Basiswert: 28,24 Euro Laufzeit: 20.11.2026 Kursziel: 10,00 Euro Kurschance: + 127,19 % p.a. Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Quelle: Société Générale

Interessenkonflikt

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