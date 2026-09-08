Apex erweitert die Trinity Zone auf dem Seltenerdmetallprojekt Rift in Südost-Nebraska mit einem Step-out-Bohrloch, in dem ein Abschnitt von 197,5 m mit 2,12 % REO durchteuft wurde

- RIFT26-019 liefert 2,12 % REO (1) auf 197,5 m, einschließlich:

o 4,60 % REO auf 5,1 m oder

o 3,15 % REO auf 12,9 m oder

o 2,87 % REO auf 55,9 m

o RIFT26-019 erweitert die Mineralisierung in der Trinity Zone um ca. 120 m weiter nach Westen in Einfallrichtung (nun auf mehr als 300 m definiert), wobei die Analyseergebnisse für weitere Step-out-Bohrlöcher nach Westen ausstehen (siehe Abbildungen 1 und 2).

- RIFT26-016, RIFT26-017 & RIFT26-018 stellen das südlichste Bohrraster dar und weisen die Mineralisierung auf einer zusätzlichen Streichlänge von 100 m in Nord-Süd-Richtung nach; sie lieferten 1,74 % REO auf 46,1 m, 1,38 % REO auf 77,3 m bzw. 2,00 % REO auf 33,7 m (siehe Abbildung 1).

- In weiteren Step-out-Bohrlöchern nach Westen (siehe Abbildung 1) wird nach wie vor eine Hämatitalteration und Gesteinseigenschaften durchteuft, die jenen der bislang gemeldeten mineralisierten Bohrlöcher im Westen ähneln.

- Die Zone Trinity ist nun über eine Streichlänge von ungefähr 500 m in Nord-Süd-Richtung und 300 m im Einfallen definiert, mit stark mineralisierten Abschnitten zwischen 80 und 197 m, die weiterhin eine starke Kontinuität der hochgradigen REO-Mineralisierung belegen.

o Die Trinity Zone ist weiterhin in alle Richtungen offen.

Sean Charland, CEO von Apex Critical Metals, sagt dazu: „Die Ergebnisse des westlichen Step-out-Bohrlochs RIFT26-019 bestätigen das Einfallen der oberen Trinity Zone nach Westen und belegen die Kontinuität der hochgradigen REO-Mineralisierung mit einem Abschnitt, der einen der bis dato stärksten Werte der Gehaltsmächtigkeit (Gehalt mal Mächtigkeit) aufweist. Es stehen nach wie vor Analyseergebnisse für mehrere zusätzliche Bohrlöcher weiter westlich aus und die visuellen Beobachtungen und die günstige Geologie legen nahe, dass die Ausdehnung der Mineralisierung mit jedem Step-out-Bohrloch nach Westen erweitert werden kann. Wir haben in den vergangenen 12 Monaten unglaubliche Fortschritte verzeichnet und liegen weiterhin auf Kurs, um im ersten Quartal 2027 eine erste Mineralressourcenschätzung zu veröffentlichen.“

Vancouver, British Columbia / 8. September 2026 / IRW-Press / Apex Critical Metals Corp. („Apex“ oder das „Unternehmen“) (CSE: APXC | OTCQX: APXCF | FWB: KL9 | Euronext Access Paris: MLAPX), ein Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Weiterentwicklung seines strategischen, zu 100 % kontrollierten Seltenerdmetallprojekts Rift im Elk Creek Carbonatite Complex im Südosten des US-Bundesstaates Nebraska gerichtet ist, freut sich, die Analyseergebnisse der Bohrlöcher RIFT26-015 bis RIFT26-019 bekannt zu geben.

Abbildung 1. Phase-II-Bohrungen 2026 auf dem Projekt Rift mit dem Standort und den Analyseergebnissen der Bohrlöcher RIFT26-015, RIFT26-016, RIFT26-017, RIFT26-018 & RIFT26-019 (hierin gemeldet), zusammen mit laufenden und abgeschlossenen Bohrlöchern und historischen Bohrlochstandorten.

Bedeutsame Beobachtungen und Erkenntnisse

Die aktuellen Analyseergebnisse aus Bohrlöchern, die auf die Ausdehnung der Trinity Zone im Einfallen abzielen (RIFT26-019), bestätigen die Erweiterung des hochgradigen, nach Westen einfallenden mineralisierten Körpers um weitere 120 m westlich des zuvor gemeldeten Bohrlochs RIFT26-005A, in dem 80,0 m mit 2,51 % REO innerhalb eines breiteren Abschnitts von 137,2 m mit 2,01 % REO durchteuft wurden (siehe Pressemitteilung vom 15. Mai 2026). Der Abschnitt in Bohrloch RIFT26-019 umfasst einen hochgradigen Kern von 26,9 m mit 3,15 % REO innerhalb einer größeren Durchörterung von 197,5 m mit 2,12 % REO. Das Bohrloch bestätigt die Bedeutung der Hämatitalteration im mineralisierten System und schafft Vertrauen in die visuellen Anzeichen in den Bohrlöchern, deren Analyseergebnisse noch ausstehen (Abbildungen 1-2 und Bild 1).

Abbildung 2: Analyseergebnisse von RIFT26-019 beim Projekt Rift, die die Trinity Zone hervorheben, und weitere abgeschlossene Bohrlöcher (Analyseergebnisse noch ausstehend) mit günstigen Zonen mit alteriertem Hämatit (rot), dargestellt auf den Bohrlochverläufen

Wie oben in Abbildung 2 dargestellt, wurden zwei (2) zusätzliche westliche Step-out-Bohrlöcher entlang desselben Bohrrasters abgeschlossen, deren Analyseergebnisse noch ausstehend sind. Erste visuelle Ergebnisse zeigen breite Abschnitte mit einer Hämatitalteration, die mit der Mineralisierung der gemeldeten Ergebnisse übereinstimmen, was auf eine zusätzliche potenzielle Erweiterung der Trinity Zone in Einfallrichtung hinweist.

RIFT26-016, RIFT26-017 und RIFT26-018 bilden ein Bohrraster mit drei Bohrlöchern, das das Gebiet 100 m südlich der positiven Ergebnisse des Rasters mit den Bohrlöchern RIFT26-019 und RIFT26-003 erprobte (Abbildung 1). Zu den Analyseergebnissen entlang des südlichsten Bohrrasters zählen 27,1 m mit 2,01 % REO, enthalten in einem größeren Abschnitt von 46,1 m mit 1,74 % REO, in RIFT26-016, zwei eigenständige Abschnitte von 11,5 m mit 1,86 % REO bzw. 12,8 m mit 1,89 % REO in RIFT26-017 sowie 33,7 m mit 2,00 % REO in RIFT26-018. Die Hämatitalteration und visuelle Mineralisierungsanzeichen erscheinen weniger intensiv in diesen Abschnitten im Vergleich zur Mineralisierung im Norden und Westen der Trinity Zone, die Analyseergebnisse von diesem Raster beinhalten jedoch bemerkenswerte Abschnitte mit mehr als 1,00 % REO und erweitern die Ausmaße der Zone um weitere 100 m nach Süden.

RIFT26-015 traf auf ein anderes Karbonatit-Brekzien-Wirtsgestein in diesem Gebiet, von dem angenommen wird, dass es den primären alterierten Hämatit, der im Großteil der Trinity Zone festgestellt wurde, durchschneidet. RIFT26-015 ergab dennoch 64,4 m mit 1,54 % REO einschließlich ausgewählter Abschnitte mit höheren Gehalten.

Bis dato wurden für neunzehn (19) der vierunddreißig (34) abgeschlossenen Bohrlöcher Analyseergebnisse veröffentlicht. Die hierin enthaltenen Ergebnisse heben weiterhin bedeutsame Abschnitte mit > 4,00 % REO innerhalb einer umfassenderen mineralisierten Hülle von > 2,00 % REO hervor, was zusammen mit den im Westen beobachteten positiven Gesteinseigenschaften beträchtliches Potenzial für eine Erweiterung der Trinity Zone verdeutlicht (siehe Abbildungen 1 bis 2 oben). Anhand der Durchörterungen konnte die Trinity Zone auf einer Streichlänge von rund 500 m in Nord-Süd-Richtung sowie auf 300 m in Einfallrichtung nach Westen innerhalb des größeren 700 m langen Zielkorridors nachgewiesen werden. Diese Ergebnisse bekräftigen die hochgradige Mineralisierung innerhalb der Trinity Zone.

Tabelle 1: Standorte und Attribute der Bohrlöcher

Bohrloch-Nr. Tiefe (m) Azimut(b) (°) Neigung(b) (°) Easting (a) Northing (a) Höhenlage RIFT26-015 789 75 -65 742004 4460642 331,38 RIFT26-016 543 75 -70 741993 4460475 331,77 RIFT26-017 573 75 -70 742094 4460482 332,46 RIFT26-018 512 75 -65 741896 4460460 332,92 RIFT26-019 564 75 -65 741776 4460542 332,65 (a) Die Koordinaten sind in NAD83 UTMZ14 angegeben (b) Azimut und Neigung sind geplant und können entlang des Bohrlochs variieren

Tabelle 2: Highlights der Analyseergebnisse von RIFT26-015, RIFT26-016, RIFT26-017, RIFT26-018 und RIFT26-019

Alle gemeldeten Abschnitte sind Bohrkernlängen und stellen keine wahren Mächtigkeiten dar, die erst nach dem Erhalt und der Interpretation weiterer bestätigender Analyseergebnisse bekannt sein werden. Die NdPr (2) -Anteile für die Mineralisierung in der Zone Trinity liegen weiterhin innerhalb der für Karbonatite weltweit typischen Bereiche von 10–20 %. Ausführlichere Informationen zu den Bohrergebnissen, einschließlich REO-Berechnungen und Umrechnungen, finden Sie unter https://apexcriticalmetals.com/projects/rift-rare-earth-project/#reo_d ...

Bild 1. Abschnitt von 1,84 m von 431,48 m bis 433,32 m aus RIFT26-019 (innerhalb des roten Rahmens) mit einem Durchschnittsgehalt von 4,89 % REO, einschließlich Proben RIFT019-415 (4,25 % REO auf 0,83 m) und RIFT019-416 (5,42 % REO auf 1,01 m).

Stand des Programms und nächste Schritte

Das Unternehmen hat weitere Bohrungen fertiggestellt, die konzipiert wurden, um die Ausdehnung der Mineralisierung im Streichen und in der Tiefe weiter zu untersuchen; die Analyseergebnisse stehen noch aus. Die fortlaufende Verfeinerung des geologischen 3D-Modells, einschließlich der Einbeziehung der eingegangenen Analyseergebnisse, trägt weiterhin dazu bei, ein besseres Verständnis des mineralisierten Systems zu erlangen und die Priorisierung künftiger Bohrziele zu unterstützen. Das Bohrprogramm 2026 ist weiterhin im Gange, wobei bis dato insgesamt vierunddreißig (34) Bohrlöcher auf insgesamt etwa 22.000 m abgeschlossen wurden. Die Analyseergebnisse von fünfzehn (15) Bohrlöchern sind zurzeit noch ausstehend. Die Bohrarbeiten werden voraussichtlich im September und Oktober mit einer einzigen Bohranlage fortgesetzt.

Qualitätssicherung / Qualitätskontrolle

Alle Bohrungen wurden mit einem Lkw-gestützten und einem auf Raupenfahrwerk montierten Diamantbohrgerät der Größe HQ durchgeführt, und alle Bohrkernproben wurden oder werden an Activation Laboratories Ltd. (Actlabs) in Ancaster, Ontario, zur Standardprobenvorbereitung (Code RX1) versandt, die das Trocknen, Zerkleinern (< 7 kg) bis zu 80 % mit einer Korngröße von unter 2 mm, die Riffelteilung (250 g) und das Pulverisieren (Weichstahl) bis zu 95 % mit einer Korngröße von unter 105 µm umfasst. Die Proben wurden anschließend mit Code 8 mittels XRF auf Nb2O5, ZrO2 und Ta2O5 (0,003 %), Code 8-REE-Untersuchung (Lithiummetaborat/Tetraborat-Fusion mit anschließender Analyse mittels ICP und ICP/MS) analysiert. Der Bohrkern wurde anschließend zersägt, wobei die eine Hälfte zur geochemischen Analyse eingeschickt und die andere Hälfte in der Kiste vor Ort verblieb.

In das Programm wurde ein Qualitätssicherungs-/Qualitätskontrollprotokoll integriert, das die Einfügung von zertifiziertem Referenzmaterial und Siliziumdioxid-Blindproben mit einem Anteil von jeweils etwa 5 % vorsah. Eine zusätzliche Analyse von Doppelproben aus der Pulpen-Split- und der Ausschuss-Split-Probe wurde ebenfalls in einem Umfang von etwa 5 % bzw. 2,5 % durchgeführt, um die analytische Präzision in verschiedenen Phasen zu bewerten. Actlabs Canada ist vom Unternehmen unabhängig.

Das Management weist vorsorglich darauf hin, dass die Durchteufung von Karbonatit und der dazugehörigen Hämatitalteration nicht notwendigerweise auf eine Mineralisierung schließen lässt. Zur Bestätigung des Vorhandenseins, des Gehalts und der Bedeutung einer möglichen Mineralisierung sind Analyseergebnisse erforderlich. Alle in dieser Pressemitteilung genannten Abschnitte beziehen sich auf die Kernlänge (scheinbare Mächtigkeit). Die tatsächlichen Mächtigkeiten wurden noch nicht ermittelt.

(1) REO (Seltenerdoxide) ist definiert als die Summe aus Ce2O3, La2O3, Pr2O3, Nd2O3, Eu2O3, Sm2O3, Gd2O3, Tb2O3, Dy2O3, Ho2O3, Er2O3, Tm2O3, Yb2O3, Lu2O3 und Y2O3.

(2) Die NdPr-Verteilung berechnet sich wie folgt: (Nd2O3 + Pr2O3) / REO x 100

Ausführlichere Informationen zu den Bohrergebnissen, einschließlich REO-Berechnungen und Umrechnungen, finden Sie unter https://apexcriticalmetals.com/projects/rift-rare-earth-project/#reo_d ...

Qualifizierte Person

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Nathan Schmidt, P.Geo., einer qualifizierten Person im Sinne von NI 43-101 hinsichtlich der Offenlegungsstandards für Mineralprojekte, geprüft und genehmigt. Herr Schmidt ist Geologe bei Dahrouge Geological Consulting Ltd., dem Beratungsunternehmen, das von Apex Critical Metals Corp. mit der Durchführung und Überwachung aller Explorationsarbeiten des Unternehmens, einschließlich des Bohrprogramms 2026, beauftragt wurde.

Herr Schmidt hat alle in dieser Pressemitteilung veröffentlichten wissenschaftlichen und technischen Daten, einschließlich der Probenahme- und QA/QC-Ergebnisse, überprüft und die den veröffentlichten technischen Informationen zugrunde liegenden Analysedaten zertifiziert. Herr Schmidt hat während des Datenüberprüfungsprozesses keine Fehler oder Auslassungen festgestellt. Das Unternehmen und Herr Schmidt erkennen keine Faktoren bei der Probenahme oder Kerngewinnung, die die Genauigkeit oder Zuverlässigkeit der in dieser Pressemitteilung veröffentlichten Untersuchungsdaten wesentlich beeinflussen könnten.

Die in dieser Pressemitteilung angegebenen Werte für Seltenerdoxide („REO“) werden als Summe der einzelnen Seltenerdoxidkomponenten berechnet und stellen keine direkt gemessenen Analyseergebnisse dar. Die einzelnen Seltenerdoxidwerte, die jedem angegebenen REO-Gehalt zugrunde liegen, sind unter Offenlegung der einzelnen Seltenerdoxide einsehbar.

Über Apex Critical Metals Corp. (CSE: APXC) (OTCQX: APXCF) (FWB: KL9) (Euronext Access Paris: MLAPX)

Apex Critical Metals Corp. ist ein kanadisches Explorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Weiterentwicklung von Projekten für Seltenerdelemente (REE) und Niob gerichtet ist, um die steigende Nachfrage nach kritischen und strategischen Metallen in den USA und Kanada zu decken. Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens, das Projekt Rift, befindet sich im aussichtsreichen Karbonatitkomplex Elk Creek im US-Bundesstaat Nebraska und umfasst umfangreiche Rechte an Seltenerdmetallen im Umfeld einer der am weitesten fortgeschrittenen Nioblagerstätten Nordamerikas. Zwei historische Bohrlöcher innerhalb des 700 m langen Zielkorridors lieferten breite Abschnitte mit mehr als 2,00 % REO, einschließlich höhergradiger (> 3,00 % REO) Teilabschnitte. Die Bohrungen 2026 des Unternehmens bestätigen dieses Gehaltsprofil immer wieder und haben die Ausmaße der hochgradigen Mineralisierung („Trinity Zone“) um bislang ungefähr 500 m von den historischen Bohrlöchern ausgehend erweitert. Darüber hinaus haben die Bohrungen einen neuen tiefer liegenden Horizont („Neo Zone“) mit stark erhöhtem NdPr-Gehalt unterhalb des hochgradigen Materials abgegrenzt, wo die NdPr-Anteile zwischen 30 und 50 % liegen. Nähere Informationen entnehmen Sie bitte den Pressemitteilungen des Unternehmens vom 7. April 2026, 28. April 2026, 6. Mai 2026 und 15. Mai 2026, die unter dem Emittentenprofil des Unternehmens auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) eingesehen werden können, sowie unserer separaten Offenlegung zu den REO-Komponenten im Rahmen des Projekts Rift, die auf unserer Website unter www.apexcriticalmetals.com verfügbar ist.

In Kanada entwickelt Apex nach wie vor sein zu 100 % unternehmenseigenes Projekt Cap weiter, das sich 85 km nordöstlich von Prince George in British Columbia befindet. Das Bohrprogramm 2025 bestätigte eine sich abzeichnende Niobentdeckung mit 0,59 % Nb2O5 auf 36 m, einschließlich 1,08 % Nb2O5 auf 10 m, innerhalb eines 1,8 km langen Niobtrends. Das Projekt Cap zeigt weiterhin starkes Potenzial für eine Niobmineralisierung innerhalb eines umfassenden und bis dato nicht erkannten Karbonatitsystems. Weitere Informationen finden Sie in den Pressemitteilungen des Unternehmens vom 27. August 2025, 12. November 2025, 31. Dezember 2025 und 30. Juni 2026, die im Emittentenprofil des Unternehmens auf SEDAR+ (abrufbar unter www.sedarplus.ca) verfügbar sind.

Angesichts eines wachsenden Portfolios an Projekten mit kritischen Mineralien in Kanada und den USA befindet sich Apex Critical Metals in einer strategisch günstigen Position, um die inländischen Lieferketten für jene Mineralien zu stärken, die für moderne Technologien, saubere Energie und die nationale Sicherheit von grundlegender Bedeutung sind. Apex ist in Kanada an der Canadian Securities Exchange (CSE) unter dem Kürzel APXC, in den Vereinigten Staaten am OTCQX-Markt unter dem Kürzel APXCF, in Deutschland an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel KL9 bzw. der WKN A40CCQ sowie in Frankreich an der Euronext Access Paris unter dem Symbol MLAPX notiert.

Mehr erfahren können Sie unter www.apexcriticalmetals.com und schauen Sie sich unsere Videos unter https://apexcriticalmetals.com/apex-critical-metals-corporate-video/ an. Um auf dem Laufenden zu bleiben, tragen Sie sich in den kostenlosen Newsverteiler unter https://apexcriticalmetals.com/news/news-alerts/ ein oder folgen Sie uns auf X (vormals Twitter), Facebook oder LinkedIn.

Im Namen des Board of Directors

APEX CRITICAL METALS CORP.,

Sean Charland

Chief Executive Officer

Tel: 604.681.1568

E-Mail: info@apexcriticalmetals.com

Die Canadian Securities Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Richtlinien der CSE als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

VORSORGLICHER HINWEIS IN BEZUG AUF ZUKUNFTSGERICHTETE INFORMATIONEN:

Diese Pressemitteilung kann „zukunftsgerichtete Informationen“ oder „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze enthalten (zusammenfassend als „zukunftsgerichtete Aussagen“ bezeichnet). Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die nicht rein historischer Natur sind, einschließlich Aussagen über Überzeugungen, Pläne, Erwartungen oder Absichten in Bezug auf die Zukunft. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören (ohne Einschränkung) Aussagen zum Bohrprogramm des Unternehmens und etwaigen anschließenden Bohrprogrammen sowie Aussagen zu den potenziellen Vermögenswerten des Unternehmens (die oben näher beschrieben sind) und Aussagen zu zukünftigen Analyseergebnissen und zum Potenzial für zukünftige Explorationsarbeiten und Bohrungen zur Bestätigung der Quelle der magnetischen Anomalien, zur Erprobung der Ausdehnung der Mineralisierung entlang des Streichens und in der Tiefe sowie zur fortlaufenden Verfeinerung der 3D-geologischen Modellierung und des Verständnisses des mineralisierten Systems. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen verschiedenen bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Entwicklungen wesentlich von jenen unterscheiden, die in den Aussagen enthalten sind. Zu den Risiken, die diese Ereignisse, Aktivitäten oder Entwicklungen verändern oder verhindern könnten, gehören: dass sich die Konzessionsgebiete des Unternehmens in einem frühen Entwicklungsstadium befinden, und bislang keine Mineralressourcen oder -reserven vom Unternehmen identifiziert wurden; dass wir möglicherweise nicht in der Lage sind, zusätzliche Explorationen auf den Konzessionsgebieten des Unternehmens vollständig zu finanzieren; dass, selbst wenn wir in der Lage sind, Kapital zu beschaffen, die Kosten für Explorationsaktivitäten steigen könnten, sodass wir möglicherweise nicht über ausreichende Mittel verfügen, um solche Explorations- oder Verarbeitungsaktivitäten zu bezahlen; der Zeitplan und der Inhalt zukünftiger Arbeitsprogramme; geologische Interpretationen auf der Grundlage von Bohrungen, die sich mit detaillierteren Informationen ändern könnten; potenzielle Verarbeitungsmethoden und Mineralgewinnungsannahmen, die auf begrenzten Untersuchungen und dem Vergleich mit als analog geltenden Lagerstätten basieren, die mit weiteren Untersuchungen möglicherweise nicht vergleichbar sind; dass die Erprobung unseres Verfahrens sich als nicht erfolgreich erweisen könnte oder Proben aus unseren Konzessionsgebieten keine positiven Ergebnisse liefern könnten, und selbst wenn solche Tests erfolgreich sind oder die ersten Probenergebnisse positiv ausfallen, die wirtschaftlichen und anderen Ergebnisse nicht wie erwartet ausfallen könnten; dass die erwartete Marktnachfrage nach Seltenerdmetallen und anderen Mineralien nicht wie erwartet ausfallen könnte; die Verfügbarkeit von Arbeitskräften und Ausrüstung für die Durchführung zukünftiger Explorationsarbeiten und Testaktivitäten; geopolitische Risiken, die zu Markt- und Wirtschaftsinstabilität führen könnten. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, und das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung zukunftsgerichteter Aussagen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

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Die Apex Critical Metals Registered Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,15 % und einem Kurs von 0,950EUR auf Tradegate (08. September 2026, 08:43 Uhr) gehandelt.