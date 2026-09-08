🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    IDnow-Studie

    45 Aufrufe 45 0 Kommentare 0 Kommentare

    Verbraucher müssen von der EUDI-Wallet erst noch überzeugt werden

    Die neue EUDI-Wallet-Verbraucherstudie von IDnow zeigt, warum Verbrauchern bisher noch das Vertrauen fehlt, welche Hürden bestehende Verifizierungsprozesse mit sich bringen und welche Funktionen für die Akzeptanz der EUDI-Wallet entscheidend sein werden.

    MÜNCHEN, 8. September 2026 /PRNewswire/ -- Wenige Monate vor der für Dezember 2026 geplanten Einführung der EUDI-Wallet veröffentlicht IDnow, Anbieter für digitale Identitäten und Betrugsprävention, die Ergebnisse einer Verbraucherbefragung unter je 1.000 Erwachsenen in Deutschland und Frankreich. Die Ergebnisse zeigen, dass die EUDI-Wallet bisher bei etwas mehr als der Hälfte der Verbrauchern (52 %) bekannt ist. Gleichzeitig trifft die Technologie auf einen Markt, in dem komplizierte Verifizierungsprozesse Finanzdienstleister bereits heute Kunden kosten. Für Anbieter ist daher entscheidend, das Vertrauen der Verbraucher zu gewinnen.

    IDnow

    Bei bestehenden Verfahren zur Identitätsprüfung sehen die Befragten deutlichen Verbesserungsbedarf. Fast die Hälfte (48 %) gibt an, Transaktionen häufig abzubrechen, wenn der Verifizierungsprozess zu kompliziert ist oder zu lange dauert.

    Sicherheit und Transparenz zählen mehr als schnelle Prozesse

    Damit die EUDI-Wallet von den Verbrauchern angenommen wird, ist vor allem Sicherheit entscheidend. 42 Prozent der Befragten nannten besseren Schutz vor Betrug als wichtigsten Faktor für die Nutzung. Für knapp ein Drittel (31 %) ist zudem eine größere Kontrolle darüber, welche Daten sie preisgeben, von zentraler Bedeutung. 30 Prozent wünschen sich mehr Transparenz und möchten nachvollziehen können, welche Daten verwendet werden. Schnellere und einfachere Prozesse sind dagegen für 28 Prozent ausschlaggebend.

    Die Akzeptanz hängt von den Vorteilen ab

    Zusätzliche Identitätsprüfungen schrecken deutsche Verbraucher grundsätzlich nicht ab. 42 Prozent der Befragten würden zusätzliche Prüfungen hinnehmen, wenn sie die Sicherheit erhöhen – selbst, wenn das den Prozess verlängert. Bei einem erhöhten Betrugsrisiko würden sich lediglich 15 Prozent trotzdem für weniger Kontrollen entscheiden.

    Beinahe zwei Drittel (64 %) der deutschen Verbraucher geben außerdem an, die EUDI-Wallet eher nutzen zu wollen, wenn sie bestimmte Angaben wie etwa das Alter bestätigen könnten, ohne dafür sämtliche Informationen offenzulegen. Bei diesem Prinzip der „selektiven Offenlegung" werden nur die für den jeweiligen Zweck erforderlichen Daten geteilt.

    Seite 1 von 2 





    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    IDnow-Studie Verbraucher müssen von der EUDI-Wallet erst noch überzeugt werden Die neue EUDI-Wallet-Verbraucherstudie von IDnow zeigt, warum Verbrauchern bisher noch das Vertrauen fehlt, welche Hürden bestehende Verifizierungsprozesse mit sich bringen und welche Funktionen für die Akzeptanz der EUDI-Wallet entscheidend sein …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     