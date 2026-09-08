BARCLAYS stuft NOVARTIS AG auf 'Equal Weight'
Foto: Siarhei - 356130783
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Novartis von 125 auf 130 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst James Gordon warf am Montag einen detaillierten Blick auf die europäische Pharmabranche und die Aussichten bis Ende 2026 und für 2027. Bei Novartis nahm er Pelacarsen nach dem Studien-Misserfolg aus seinem Modell, schätzt Remibrutinib nach guten Nachrichten aber positiver ein./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2026 / 15:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.09.2026 / 15:45 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2026 / 15:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.09.2026 / 15:45 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Novartis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,25 % und einem Kurs von 126,4EUR auf Lang & Schwarz (08. September 2026, 08:55 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: James Gordon
Analysiertes Unternehmen: NOVARTIS AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 130
Kursziel alt: 125
Währung: CHF
Zeitrahmen: 12m
Analyst: James Gordon
Analysiertes Unternehmen: NOVARTIS AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 130
Kursziel alt: 125
Währung: CHF
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