BARCLAYS stuft NOVARTIS AG auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Novartis von 125 auf 130 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst James Gordon warf am Montag einen detaillierten Blick auf die europäische Pharmabranche und die Aussichten bis Ende 2026 und für 2027. Bei Novartis nahm er Pelacarsen nach dem Studien-Misserfolg aus seinem Modell, schätzt Remibrutinib nach guten Nachrichten aber positiver ein./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2026 / 15:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.09.2026 / 15:45 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Novartis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,25 % und einem Kurs von 126,4EUR auf Lang & Schwarz (08. September 2026, 08:55 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: James Gordon

Analysiertes Unternehmen: NOVARTIS AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 130

Kursziel alt: 125

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m

