BARCLAYS stuft Sartorius Vorzuege auf 'Overweight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Sartorius von 260 auf 300 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst James Gordon warf am Montag einen detaillierten Blick auf die europäische Pharmabranche und die Aussichten bis Ende 2026 und für 2027. Sartorius und die Tochter Sartorius Stedim Biotech zählen zu Gordons Favoriten im Life-Science-Bereich. Er setzt auf eine Neubewertung im Zuge der Erholung des Equipment-Geschäfts./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2026 / 15:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.09.2026 / 15:45 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2026 / 15:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.09.2026 / 15:45 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Sartorius Vz. Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,30 % und einem Kurs von 233EUR auf Tradegate (08. September 2026, 09:03 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: James Gordon
Analysiertes Unternehmen: Sartorius Vorzuege
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 300
Kursziel alt: 260
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: James Gordon
Analysiertes Unternehmen: Sartorius Vorzuege
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 300
Kursziel alt: 260
Währung: EUR
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