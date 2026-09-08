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    Rangliste des Erfindungsgeists

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    Sieben deutsche Regionen top

    Für Sie zusammengefasst
    • Deutschland erreicht mit sieben Regionen Platz drei
    • China führt den Innovationsindex vor den USA an
    • Shenzhen-Hongkong-Guangzhou ist weltweit führend
    Rangliste des Erfindungsgeists - Sieben deutsche Regionen top
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    MÜNCHEN/GENF (dpa-AFX) - Deutschland ist auch nach jahrelanger Wirtschaftskrise ein erfindungsreiches Land: In der diesjährigen Rangliste der einhundert innovativsten Weltregionen liegt Deutschland mit sieben Städten - beziehungsweise Ballungsräumen - auf Platz drei hinter den USA und China. Auch die Schweiz und Österreich sind auf dem "Innovation Index" der Weltorganisation für geistiges Eigentum (Wipo) in Genf unter den Top 100 vertreten. Veröffentlicht wurden diese Ergebnisse vom Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) in München.

    Die Wipo gewichtet die Rangliste nach drei Kriterien: internationale Patentanmeldungen, wissenschaftliche Veröffentlichungen und Risikokapitalgeschäfte - gemeint sind die Investitionen in innovative Jungunternehmen. An der Spitze steht China noch vor den USA.

    China und die USA mit großem Abstand vorn

    In der autoritär regierten Volksrepublik allein befindet sich laut Index ein Viertel der einhundert innovativsten Weltregionen. In den Vereinigten Staaten sind es zwanzig, danach folgt schon das wesentlich kleinere Deutschland mit sieben: München, Berlin, Köln, Stuttgart, Frankfurt am Main, Heidelberg-Mannheim und Hamburg.

    "Dass Deutschland nach China und den USA die meisten Innovationscluster in die Top 100 bringt, ist eine starke Leistung", sagte Patentamts-Präsidentin Eva Schewior. "Es macht deutlich, dass wir in vielen Regionen unseres Landes hochinnovative Unternehmen und hervorragende Forschungseinrichtungen haben."

    Wipo sieht die innovativste Region der Erde in China

    Allerdings findet sich in der Spitzengruppe keine deutsche Stadt: München liegt auf Rang 28, deutsches Schlusslicht ist Hamburg auf Platz 93. Die sieben innovativsten Regionen des Planeten sieht die UN-Organisation in Asien und den USA: Auf Platz eins der Großraum Shenzhen-Hong Kong-Guangzhou, in dem die chinesische Tech-Industrie beheimatet ist. Es folgen Tokyo-Yokohama, das kalifornische Silicon Valley um die Städte San Jose und San Francisco, die südkoreanische Hauptstadt Seoul, Peking, der Großraum Shanghai und schließlich New York. Insgesamt sind unter den Top 100 nur 33 der 133 Staaten vertreten, deren Innovationskraft die Wipo analysierte./cho/DP/stk







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