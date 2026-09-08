Global Power Solutions gibt Ernennung von Lyle McChesney zum Strategic Advisor bekannt

Vancouver, BC, Kanada – Dienstag, 8. September 2026 / IRW-Press / Global Power Solutions Corp. (TSX Venture Exchange: PWER; FWB: NJA) („Global Power“ oder das „Unternehmen“) freut sich, die Ernennung von Lyle McChesney zum Strategic Advisor des Unternehmens bekannt zu geben.

Herr McChesney wird Global Power Solutions mit seinem umfangreichen Know-how auf dem Gebiet der Mechanik, Elektrik, Hydraulik, Anlagenwartung und Industriesysteme unterstützen. Seine praxisbezogenen Fachkenntnisse und seine Kompetenzen in der Diagnose, Reparatur und Wartung komplexer mechanischer und elektrischer Systeme werden dem Unternehmen bei der Weiterentwicklung seiner Energie- und Infrastrukturinitiativen wertvolle praktische Fachkenntnisse bieten.

Herr McChesney verfügt über umfangreiche Erfahrungen im Umgang mit mechanischen Geräten, Außenbordmotoren, Energieversorgungssystemen, Hydraulik- und Lenksystemen, elektrischen Bauteilen, Sanitär- und Fluidsystemen sowie motorbetriebenen Geräten. Zu seinem Erfahrungsschatz zählen auch das Teile- und Bestandsmanagement, die Dokumentation, die Gerätewartung, das Troubleshooting sowie die Gewährleistung der Betriebssicherheit.

Mit seinem breiten technischen Fachwissen ist Herr McChesney die ideale Ergänzung zu Global Power Solutions und dessen Schwerpunktsetzung auf die Entwicklung und Implementierung innovativer, skalierbarer Technologien zur Stromerzeugung und Infrastruktur. Sein praktisches Verständnis von Maschinen, Fluidsystemen, Hydraulik, elektrischen Systemen und Anlagenzuverlässigkeit wird dem Unternehmen bei der Bewertung, Entwicklung und Implementierung von Energielösungen der nächsten Generation wertvolle Dienste leisten.

„Lyle bereichert Global Power Solutions mit seiner wichtigen praktischen und fachlichen Sichtweise“, sagt Chief Executive Officer Peter Medved. „Seine umfassende Erfahrung in der Diagnose und Wartung komplexer mechanischer Systeme wird unsere Engineering- und Technologieentwicklungsaktivitäten ergänzen und dazu beitragen, dass unsere Lösungen auch in Zukunft den realen betrieblichen Anforderungen entsprechen.“

Herr McChesney erklärt: „Ich freue mich darauf, Global Power Solutions in der Rolle des Strategic Advisor zu unterstützen und dabei meine mechanische und technische Erfahrung in den innovativen Ansatz des Unternehmens im Bereich der Energieerzeugung und Infrastrukturlösungen einzubringen.“