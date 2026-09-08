Aktien Frankfurt Eröffnung
Dax gibt erneut leicht nach
- Dax weitet moderate Verluste vom Wochenauftakt aus
- Hohe Öl- und Gaspreise belasten die Notierungen
- MDax bleibt stabil, EuroStoxx 50 gibt leicht nach
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt hat am Dienstag die moderaten Kursverluste vom Wochenauftakt ausgeweitet. Im frühen Xetra-Handel verlor der Leitindex Dax 0,2 Prozent auf 25.948 Punkte. Gegen steigende Notierungen sprechen vor allem die hartnäckig hohen Öl- und Gaspreise. Der Preis für die Nordseesorte Brent hat sich am Morgen der runden Marke von 100 US-Dollar angenähert.
Der MDax der mittelgroßen Unternehmen zeigte sich am Morgen mit 32.393 Punkten nahezu unverändert. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,1 Prozent leicht nach unten./bek/jha/
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