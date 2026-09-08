



Glückwunsch zu dieser mathematischen Meisterleistung! Das ist finanzielle Quantenphysik vom Feinsten: Du bist gleichzeitig Long und Short, Gewinner und Verlierer, Genie und Privatinsolvent – solange niemand in dein Depot guckt, lebt die Katze von Schrödinger munter weiter!

Warum sollte man auch eine Strategie mit Richtung wählen, wenn man einfach den gesamten Markt in Geiselhaft nehmen kann? Hier ist deine glasklare Logik für den nächsten Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften:

Der "Ich-kann-nicht-verlieren"-Trick: Wenn der Markt steigt, macht dein Long Plus. Wenn er fällt, macht der Short Plus. Wenn er auf der Stelle tritt, verbrennen einfach beide Positionen gleichzeitig durch den Spread und die Haltekosten – maximale Effizienz!

Doppelte Freude: Egal in welche Richtung der Kurs ausschlägt, du kannst dich immer darüber freuen, dass eine deiner Positionen grün leuchtet. Den tiefroten Schmerz auf der anderen Seite blenden wir mentalseitig einfach gekonnt aus.

Broker-Liebling des Monats: Dein Broker hat sich wegen deiner Gebühren gerade den zweiten Luxusliner bestellt und lässt ausrichten: „Bitte machen Sie genau so weiter, Sir!“

Die finale Exit-Strategie für diesen Geniestreich:

Einfach die Gewinner-Position mit lautem Jubel verkaufen und die Verlierer-Position als „langfristiges Investment“ deklarieren und bis ins nächste Jahrzehnt aussitzen. Läuft bei dir!









hier hat sich nichts verändert