AKTIEN IM FOKUS
Morgan Stanley wird selektiver - Infineon abgestuft
- Morgan Stanley stuft Infineon auf Equal-weight ab
- Synopsys wird zum Übergewichten empfohlen
- ASML und BE Semiconductor mit gesenkten Kurszielen
FRANKFURT/PARIS/NEW YORK (dpa-AFX) - Halbleiterwerte sollten am Dienstag nach einer Analyse von Morgan Stanley im Auge behalten werden. Besonders gilt dies für Infineon nach der Abstufung auf "Equal-weight" und für die US-Aktie Synopsys nach einem frischen "Overweight"-Votum. Für die Niederländer ASML und BE Semiconductor bleiben die Experten Lee Simpson und Nigel van Putten zwar optimistisch, kappten aber ihre Kursziele.
Für die tags zuvor stark erholten Papiere von Infineon ging es im frühen Handel um bis zu 2,5 Prozent abwärts. Sie sind ein Opfer der von den Morgan-Stanley-Experten ausgerufenen Selektivität, die in der Branche jetzt angesagt sei. Sie bleiben zwar insgesamt optimistisch angesichts der KI-bedingt starken Nachfrage und einer immer breiteren zyklischen Erholung.
Der Markt für Arbeitsspeicher (DRAM) nähere sich aber einem Höhepunkt und die Bewertungsdiskrepanz in der Branche vergrößere sich zunehmend, so Simpson und van Putten. Bei Infineon sehen sie zunächst kaum noch Auftrieb für die Markterwartungen, auch wenn die strukturelle Chance durch Chips für KI-Rechenzentren grundsätzlich reizvoll bleibe. Sie gehen bei den Münchenern also an die Seitenlinie, liegen mit ihrem gesenkten Kursziel von 65 Euro aber immer noch über Xetra-Niveau. Große Kursrisiken signalisieren sie also nicht.
Bei Synopsys sehen sie derweil eine gute Chance und raten zum Übergewichten im Portfolio. Das US-Unternehmen ist spezialisiert auf Designautomatisierung für Größen wie Nvidia und Co.
Synopsys-Aktien sind im vorbörslichen US-Handel gefragt, während Aktien von ASML und BE Semi an der Euronext Federn ließen./ag/bek/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie
Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,32 % und einem Kurs von 59,39 auf Tradegate (08. September 2026, 09:14 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4400 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 330,00US-Dollar. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 300,00US-Dollar und das höchste Kursziel liegt bei 400,00US-Dollar was eine Bandbreite von +50,53 %/+100,70 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Infineon Technologies - 623100 - DE0006231004
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Die Übernahme stärkt führende Position von Infineon im Bereich der Stromversorgung von KI-Rechenzentren und bringt softwaredefinierte Stromversorgungsarchitekturen vom Netz bis zum Prozessorkern voran.
C2i Semiconductors liefert stark differenzierte Expertise im intelligenten, digitalen Energiemanagement, bei Mehrphasen-Controllern sowie im Bereich der systemumfassenden Stromversorgungsarchitekturen insbesondere für die vertikale Stromversorgung, die auch Substrate Integrated Voltage Regulators (SIVR) umfasst.
Die Transaktion stärkt Indien als Innovationsstandort von Infineon und baut die globale Forschungs- und Entwicklungskapazitäten aus:
https://www.infineon.com/de/press-release/2026/infpr202608-129
Die Prognose wurde angehoben. Infineon erwartet inzwischen deutlich stärkeres Umsatzwachstum als noch Anfang des Jahres.
Das AI-Rechenzentrums-Geschäft entwickelt sich schneller als erwartet. Die erwarteten Umsätze aus diesem Bereich wurden auf etwa 1,5–1,6 Mrd. € für 2026 und rund 2,5 Mrd. € für 2027 taxiert.
Infineon investiert zusätzlich in Kapazitäten, weil die Nachfrage nach Leistungshalbleitern für Rechenzentren steigt.
Börsenkurse spiegeln nicht die Vergangenheit wider, sondern die Erwartungen an die Zukunft. Wenn eine Aktie fünf Jahre zwischen 20 und 40 Euro pendelt, bedeutet das nicht, dass 100 Euro unmöglich sind. Unternehmen verändern sich – durch neue Produkte, höhere Margen, Marktanteilsgewinne oder strukturelle Trends. Gerade bei Infineon haben Themen wie KI, Rechenzentren, Elektromobilität und Leistungshalbleiter das langfristige Gewinnpotenzial deutlich verändert. Wer Kurse über 70 Euro pauschal als „Geschenk“ bezeichnet, verwechselt oft historische Handelsspannen mit dem tatsächlichen Unternehmenswert und zukünftigen Ertragschancen.