Vienna Insurance Group bestätigt Jahresausblick

Die VIG Vienna Insurance Group (AT0000908504) hat im H1-2026 zugelegt. Das Ergebnis vor Steuern stieg um 20,7 Prozent auf 641,5 Mio. Euro. Neben einem besseren Kapitalanlageergebnis half die günstigere Schadenentwicklung: Die Netto-Combined-Ratio sank um 0,5 Prozentpunkte auf 91,4 Prozent. Zugleich erhöhten sich die verrechneten Prämien um 5,4 Prozent auf 9 Mrd. Euro; wichtige Impulse kamen aus Tschechien und Polen. Die Kapitalbasis bleibt robust. Ende Juni lag die Solvenzquote bei 272 Prozent. Der Rückgang gegenüber 296 Prozent zum Jahresende 2025 hängt wesentlich mit der vereinfachten Berücksichtigung der neu erworbenen Nürnberger zusammen, die erstmals zum Gesamtjahr 2026 konsolidiert wird. Der Vorstand bestätigte sein Jahresziel: Ohne Nürnberger soll der Vorsteuergewinn 1,25 bis 1,30 Mrd. Euro erreichen. Die deutsche Tochter bietet zusätzliches Ertragspotenzial, muss ihren Transformationskurs aber erfolgreich umsetzen.

Beim Discounter der SG mit der ISIN DE000FD546C9 errechnet sich aus der Differenz zwischen Cap bei 70 Euro und dem Preis von 67,80 Euro eine Rendite von 2,20 Euro oder 10 Prozent p.a., wenn die Aktie am 18.12.26 auf oder über Cap notiert. Andernfalls Aktienlieferung.

Discount-Strategie mit 9 Prozent Puffer (März)

Der Discounter der RCB (AT0000A3TG11) mit dem Cap bei 70 Euro bietet beim Preis von 66,75 Euro eine Renditechance von 3,25 Euro oder 9,4 Prozent p.a., sofern die Aktie am 19.3.27 zumindest auf Höhe des Caps schließt. Barausgleich in allen Szenarien.

Bonus-Strategie mit 21,5 Prozent Puffer (September 2027)

Das Bonus-Zertifikat mit Cap der Erste Bank (AT0000A3WN09) ist mit einem Bonus-Level und Cap von 82,40 Euro ausgestattet. Wird die Barriere bei 57,10 Euro bis zum 17.9.27 nie verletzt, erhalten Anleger den Höchstbetrag. Beim Kaufpreis von 71,50 Euro liegt der maximale Gewinn bei 10,90 Euro, was 14,9 Prozent p.a. entspricht. Attraktiv: Pricing mit 2 Prozent Abgeld. Barausgleich in allen Szenarien.

ZertifikateReport-Fazit: Die VIG bietet dank profitablem Wachstum in Osteuropa und der Nürnberger-Übernahme weiteres Ertragspotenzial. Die starke Kapitalbasis begrenzt Risiken, während die Integration kurzfristig Unsicherheit schafft. Wer daher lieber mit Sicherheitspuffer positioniert, kann mit Zertifikaten bereits bei einer Seitwärtsbewegung profitieren und moderate Rücksetzer verkraften.

Autor: Thorsten Welgen

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Vienna Insurance Group Aktien oder von Anlageprodukten auf Vienna Insurance Group Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: zertifikatereport.de