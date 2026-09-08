Die CEO von Defence Therapeutics präsentiert in ihrem Brief an die Aktionäre die jüngsten Fortschritte und erläutert strategische Prioritäten

Montreal, QC, Kanada / 8. September 2026 / IRW-Press / Defence Therapeutics Inc. („Defence“ oder das „Unternehmen“) (CSE: DTC, OTCQB: DTCFF, FWB: DTC) – ein börsennotiertes Biotechnologieunternehmen, das onkologische Präzisionstherapeutika der nächsten Generation unter Einsatz seiner proprietären Accum-Technologie entwickelt, freut sich, in einem Brief von Frau Dr. Amie Phinney, President und Chief Executive Officer des Unternehmens, an die Aktionäre über die jüngsten Unternehmensfortschritte, die strategischen Prioritäten sowie den weiteren Kurs des Unternehmens zu berichten.

Sehr geehrte Aktionäre,

Defence Therapeutics steht an der Schwelle zu einer faszinierenden neuen Phase in seiner Entwicklung, und es ist für mich eine große Ehre, die Chance zu bekommen, dieses Unternehmen in die Zukunft zu führen. Mein erster Monat als CEO stand ganz im Zeichen der Vertiefung meines wissenschaftlichen Verständnisses, der Optimierung unserer Strategie sowie der Sondierung der Chancen mit dem höchsten Mehrwert. Diese Arbeiten haben meine Überzeugung gestärkt, dass unsere Wirkstoffverabreichungstechnologie Accum einzigartig ist und enormes Potenzial birgt, eine ganze Reihe onkologischer Therapeutika zu optimieren.

Defence befindet sich als Biotechnologieunternehmen in einer etwas atypischen Situation: Ein Großteil der Entwicklung unserer Technologieplattform wurde mit öffentlichen Mitteln finanziert. Dadurch waren und sind wir in der Lage, unsere Technologie selbstbestimmt zu nutzen, das für ihre Weiterentwicklung notwendige Kapital zu beschaffen und den Anlegern die Möglichkeit zu geben, sich gemeinsam mit uns am Aufbau eines differenzierten Unternehmens für präzise Arzneimittelverabreichung zu beteiligen.

Anfang dieses Jahres konnte Defence seine Finanzlage durch eine erfolgreiche Kapitalerhöhung stärken und sich damit die nötigen Ressourcen sichern, um das Unternehmen auf die nächste Entwicklungsphase vorzubereiten. Seither haben wir unser Führungsteam verstärkt, unser Board of Directors erweitert, wichtige wissenschaftliche Mitarbeiter eingestellt, in Laborkapazitäten investiert und unsere strategische Planung im Bereich der Radiotherapie weiter forciert.

Angesichts dieser soliden Grundlage ist Defence aus meiner Sicht bestens gerüstet, um in eine wichtige Periode des Fortschritts und Wachstums einzutreten.

Den weiteren Weg werden wir in zwei komplementären Richtungen beschreiten: Einerseits werden wir den Ausbau unserer partnerschaftlichen Programme zur Evaluierung und Nutzung des Potenzials von Accum in Verbindung mit Biologika der nächsten Generation vorantreiben und andererseits eine fokussierte Pipeline von intern entwickelten und Accum-basierten Therapeutika aufbauen.

Schärfung unserer strategischen Maßnahmen:

In den vergangenen Jahren haben unser Gründungs-CEO Sébastien Plouffe und unsere wissenschaftlichen Teams ein breites Arbeitsfeld rund um Accum aufgebaut und das Potenzial dieser Technologie für eine Vielzahl von therapeutischen Anwendungen sondiert. Sébastien hat nun den Aufgabenbereich des Executive Chairman übernommen, und wir schätzen uns glücklich, weiterhin von seiner Erfahrung und seinem Engagement für das Unternehmen profitieren zu können.

Als neue CEO sehe ich es als meine Verantwortung, dieses Fundament für den weiteren Aufbau zu nutzen und gleichzeitig den Fokus dorthin zu lenken, wo wir unsere menschlichen Ressourcen binden und unser Kapital investieren. Das bedeutet, dass wir eine Auswahl treffen müssen.

Biotechnologieunternehmen verfügen selten über die nötigen Ressourcen, um jede wirtschaftlich interessante Chance wahrzunehmen. Unternehmen, die nachhaltige Werte schaffen, sind in der Lage, jene Bereiche zu ermitteln, in denen ihre Wissenschaft einen bedeutenden Wettbewerbsvorteil bietet. Sie erbringen den erforderlichen Nachweis zur Validierung dieses Vorteils und sie lenken ihre Ressourcen verstärkt auf diese Chancen.

Diesem Ansatz folgen auch wir von Defence Therapeutics.

Unsere Entwicklungsstrategie konzentriert sich auf drei Kernbereiche:

Mit Accum-optimierte Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (ADC)

Mit Accum-basierte Radiotherapeutika

Die Richtungsvorgabe für unser im klinischen Stadium befindliches Programm AccuTOX

Etablierung von Accum als Technologie zur Verbesserung von ADCs:

Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (ADC) zählen heute zu den wichtigsten und wachstumsstärksten Therapiemodalitäten in der Onkologie. Ungeachtet der bedeutenden innovativen Entwicklungen bei Antikörpern, Zielstrukturen, Linkern und Nutzlasten bleibt die effiziente intrazelluläre Verabreichung der therapeutischen Nutzlast eine entscheidende Herausforderung und ist gleichzeitig eine Chance zur weiteren Wirkungsoptimierung von ADC.

Für genau diesen Problembereich wurde Accum entwickelt.

Unsere bisherigen Studien bescheinigen Accum das Potenzial zur Verbesserung der intrazellulären Aufnahme und zur Wirkungssteigerung der ADC, einschließlich des Potenzials für eine stärkere Antitumorwirkung bei niedrigerer Dosierung. Unser Augenmerk ist nun darauf gerichtet, dieses Potenzial in einem breiteren Spektrum von ADC zu evaluieren.

Es sei hier betont, dass wir nicht mit ADC-Entwicklern konkurrieren wollen – unser Ziel ist es, sie zu unterstützen. Wir treten aktiv mit Unternehmen in Kontakt, deren Einsatzbereiche von Accum profitieren könnten, und sind bestrebt, Partnerschaften aufzubauen, die das Potenzial von Accum zur optimierten Nutzung ihrer ADC bewerten.

Unser wirtschaftliches Ziel im Rahmen dieses Programms besteht darin, die Akzeptanz von Accum über umsatzgenerierende Partnerschaften und Lizenzen zu stärken. Längerfristig beabsichtigen wir, die Einnahmen aus diesen Aktivitäten in neue Anwendungsbereiche zu reinvestieren, wie etwa in die Erforschung des Potenzials von Accum zur optimierten Verabreichung von Nutzlasten der nächsten Generation wie RNA und Oligonukleotide.

Weiterentwicklung von mit Accum optimierten Radiotherapeutika:

Unser zweiter großer Investitionsschwerpunkt liegt auf dem wachstumsstarken Markt der zielgerichteten Radiotherapeutika, in dem Accum aus unserer Sicht einen differenzierten Ansatz zur Verbesserung der intrazellulären Aufnahme und Retention von Radioisotopen in Tumorzellen bietet.

Wir haben diesem Programm vor kurzem durch die Ernennung von Dr. Ryan Simms zum Chief Operating Officer und Head of Radiotherapeutics eine starke Ausrichtung gegeben. Ryan Simms hat mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Entwicklung von Radiopharmaka und verfügt auch über das erforderliche fachliche Know-how, um dieses Programm rasch voranzubringen.

Im kommenden Jahr werden wir uns vor allem auf die Erhebung von Daten konzentrieren, um herauszufinden, wo Accum das größte Potenzial bietet, und um die vielversprechendsten Accum-basierten Radiotherapeutika in Richtung klinische Entwicklung weiterzuentwickeln.

Richtungsvorgabe für AccuTOX:

Unser dritter Schwerpunkt ist AccuTOX, das aus klinischer Sicht am weitesten fortgeschrittene Asset von Defence.

Die klinische Entwicklung von AccuTOX wurde letztes Jahr ausgesetzt, weil sich das Unternehmen für eine Neubewertung seiner Entwicklungsprioritäten und Kapitalallokation entschied. Es sei hier betont, dass diese Entscheidung weder das zugrundeliegende Asset noch die Gesamtheit der zugrunde liegenden präklinischen Arbeiten hinfällig gemacht hat.

Wir führen derzeit eine umfassende Überprüfung des AccuTOX-Programms durch, insbesondere im Hinblick auf seinen potenziellen Stellenwert bei der Behandlung des Melanoms.

Unser Ziel ist es, einen Kurs einzuschlagen, der aus unserer Sicht das größte Wertschöpfungspotenzial für dieses Asset bietet, ohne von unserer Kerninvestition in Accum abzulenken.

Eine Monetarisierung des Programms könnte etwa durch eine Auslizenzierung, die Weiterentwicklung gemeinsam mit einem Entwicklungspartner oder, falls die Daten und die Wirtschaftlichkeit dies rechtfertigen, eine Reaktivierung als internes klinisches Programm erfolgen.

Diese Bewertung werden wir sorgfältig und gewissenhaft durchführen. AccuTOX ist ein wichtiges Asset im Portfolio von Defence, und jede Entscheidung über zusätzliche Investitionen in die klinische Entwicklung wird sorgfältig gegen die Chancen abgewogen, die wir in Accum sehen.

Was ist in den nächsten zwölf Monaten zu erwarten?

In den nächsten zwölf Monaten werden wir unsere Maßnahmen vor allem auf drei vorrangige Bereiche konzentrieren:

Die Sondierung neuer Kooperationen im Bereich ADC, um das Potenzial von Accum zur Optimierung von Partner-ADC zu evaluieren und Möglichkeiten für eine breitere Anwendung und Lizenzierung zu schaffen.

Ausbau unserer Strategie im Hinblick auf mit Accum optimierte Radiotherapeutika durch die Generierung grundlegender Daten, die Erweiterung der Entwicklungskapazitäten und die Weiterentwicklung eines fokussierten Portfolios von mit Accum optimierten Assets hin zur klinischen Entwicklung.

Kommunizieren der Richtungsvorgabe für AccuTOX —über Partnerschaften, Lizenzvergaben oder selektive Reaktivierung der klinischen Entwicklung beim Melanom.

Ausblick:

Mit einer differenzierten Technologieplattform und einer fokussierten Strategie ist Defence gut aufgestellt, um jahrelange wissenschaftliche Innovationen in Programme und Partnerschaften umzumünzen, die unsere Zukunft prägen können.

Da ich selbst Aktionärin bin, weiß ich, wie wichtig es ist, Fortschritte auf dem Weg zum Erreichen dieser Ziele aufzuzeigen. Meine Absicht ist es, Sie regelmäßig zu informieren – nicht nur über unsere Erfolge, sondern auch darüber, warum wir die jeweiligen Entscheidungen treffen und wie diese zur langfristigen Wertschöpfung beitragen.

Herzlichen Dank für Ihr anhaltendes Vertrauen in Defence Therapeutics. Ich bin schon sehr gespannt, was die Zukunft bringen wird, und werde Sie sehr gerne über unsere Fortschritte auf dem Laufenden halten.

Dr. Amie Phinney, PhD, MBA

President & Chief Executive Officer

Defence Therapeutics Inc.

Über Defence Therapeutics:

Defence Therapeutics ist ein börsennotiertes Biotechnologieunternehmen, das es als seine Aufgabe sieht, die Krebstherapie wirksamer und sicherer zu machen. Unter Einsatz seiner Plattform Accum für die präzise Wirkstoffabgabe arbeitet Defence daran, die Wirksamkeit von ADCs und anderen komplexen Biologika in niedrigeren Dosierungen zu optimieren und so die Nebenwirkungen zu verringern und den Zugang zu fortschrittlichen Therapien zu verbessern. Durch das Vorantreiben modernster Forschung und die Zusammenarbeit mit Partnern aus der Pharma- und Biotech-Branche ist Defence bestrebt, bahnbrechende Therapien jenen Patienten zur Verfügung zu stellen, die sie am dringendsten benötigen. Um mehr über Defence Therapeutics zu erfahren und die Möglichkeiten einer Partnerschaft zu sondieren, besuchen Sie unsere Website www.defencetherapeutics.com oder kontaktieren Sie uns unter info@defencetherapeutics.com.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Defence Therapeutics

Amie Phinney

President und Chief Executive Officer

Tel.: (604) 306-8027

aphinney@defencetherapeutics.com

www.defencetherapeutics.com

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Die Defence Therapeutics Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,63 % und einem Kurs von 0,319EUR auf Tradegate (07. September 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.