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    Seitwärtsstrategien

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    Novartis: Discount-Strategien mit Wechselkurssicherung

    Generikakonkurrenz belastet Novartis, während wichtige Medikamente und die Pipeline Wachstum versprechen. Quanto-Discount-Zertifikate kombinieren Sicherheitspuffer mit Wechselkursschutz.

    Novartis (CH0012005267) ist in Q2 gewachsen, spürt aber den Druck durch Nachahmerprodukte. Der Umsatz stieg zu konstanten Wechselkursen um ein Prozent auf 14,4 Mrd. US-Dollar. Das operative Kernergebnis stagnierte bei 5,94 Mrd. US-Dollar, während der Reingewinn wegen höherer Steuern und Zinskosten um 19 Prozent auf 3,26 Mrd. US-Dollar sank. Wachstumstreiber waren Kisqali, Scemblix, Kesimpta und Pluvicto. Dem stand ein Einbruch bei Entresto gegenüber, dessen Erlöse infolge der Generikakonkurrenz in den USA etwa halbiert wurden. Für 2026 erwartet der Konzern weiter ein Umsatzplus im niedrigen einstelligen Prozentbereich und einen leichten Rückgang des operativen Kernergebnisses. Hoffnung liefert die Pipeline: Remibrutinib senkte in zwei Phase-III-Studien die Schubrate bei Multipler Sklerose stärker als Teriflunomid; Novartis plant weltweite Zulassungsanträge. Einen Rückschlag erlitt die Zelltherapie rap-cel, bei der nach Todesfällen mehrere Studien zu Autoimmun- und neurologischen Erkrankungen ausgesetzt wurden. 

    Quanto-Discount-Strategie mit 4,1 Prozent Puffer (Dezember)    

    Das wechselkursgesicherte Discount-Zertifikat der SG mit der ISIN DE000FA5XHF7 erzielt beim Kaufpreis von 121,50 Euro maximale Erträge von 8,50 Euro oder 22,8 Prozent p.a., sofern die Aktie am 18.12.26 zumindest auf dem Cap von 130 Franken notiert. Barausgleich in allen Szenarien.  

    Quanto-Discount-Strategie mit 8,6 Prozent Puffer (Dezember)    

    Wer sich für die defensivere Strategie mit gleicher Laufzeit entscheidet, bekommt bei der ISIN DE000FA5XHD2 einen etwas höheren Puffer mit einer etwas geringeren Rendite von 4 Euro oder 11,3 Prozent p.a., wenn die Aktie am 18.12.26 über 120 Franken schließt. Auch hier immer Barausgleich.  

    Quanto-Discount-Strategie mit 11,2 Prozent Puffer (März)    

    Bei der baugleichen Strategie mit Laufzeit März mit der ISIN DE000FD466D8 gibt’s zum Preis von 112,60 Euro eine Renditechance von 7,40 Euro oder 12 Prozent p.a., sofern die Aktie am 19.3.27 dem Cap von 120 Schweizer Franken schließt. Wie immer bei Quanto: Barausgleich in allen Szenarien. 

    ZertifikateReport-Fazit: Novartis punktet mit starken Wachstumstreibern sowie vielversprechenden Pipeline-Daten. Belastend wirken der Patentverluste, sinkende Gewinne und Sicherheitsrisiken bei der Zelltherapie. Wer beim Pharma-Basisinvestment nicht auf weiter steigende Kurse setzen, sondern bereits von einer Seitwärtsbewegung der Aktie profitieren will, greift zum Zertifikat mit Sicherheitspuffer.  

    Autor: Thorsten Welgen

    Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Novartis Aktien oder von Anlageprodukten auf Novartis Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

    Quelle: zertifikatereport.de






    Autor
    Walter Kozubek
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    Walter Kozubek ist Fachbuchautor* sowie Herausgeber des ZertifikateReports und HebelprodukteReports. Die kostenlosen PDF-Newsletter erscheinen wöchentlich. Weitere Infos: www.zertifikatereport.de und www.hebelprodukte.de. *Werbelink

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    Verfasst von Walter Kozubek
    Seitwärtsstrategien Novartis: Discount-Strategien mit Wechselkurssicherung Starke Wachstumstreiber und Pipeline vs. Patent-Verluste, sinkende Gewinne und Sicherheitsrisiken – wer beim Pharma-Basisinvestment bereits von einer Seitwärtsbewegung profitieren will, greift zum Zertifikat.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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