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    Unterbewerteter KI-Profiteur

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    Das Potenzial dieser deutschen Aktie wird völlig unterschätzt!

    Der im MDAX notierte Spezialist für Förderfahrzeuge Kion ist ein günstig bewerteter KI-Profiteur, deshalb empfiehlt die Citigroup jetzt den Kauf der Aktie.

    Für Sie zusammengefasst
    • Kion gilt als günstig bewerteter KI-Profiteur
    • Citigroup empfiehlt Kion mit Kursziel 62 Euro
    • Kion-Aktie steigt 5,5 Prozent mit weiterem Potenzial
    • Report: KI braucht Strom
    Unterbewerteter KI-Profiteur - Das Potenzial dieser deutschen Aktie wird völlig unterschätzt!
    Foto: KI-generiertes Symbolbild (ChatGPT).

    Kion: KI-Profiteur und trotzdem kaum Aufmerksamkeit

    Zu den von Anlegerinnen und Anlegern am deutschen Aktienmarkt nur wenig beachteten Werten gehört der Hersteller von sogenannten Flurförderfahrzeugen, also beispielsweise Gabelstaplern, Kion. Das ist durchaus überraschend, denn das MDAX-Unternehmen ist vor dem Hintergrund des Automatisierungspotenzials solcher Fahrzeuge ein klarer KI-Profiteur.

    Bereits seit dem vergangenen Jahr arbeitet das Unternehmen gemeinsam mit Accenture und Nvidia an KI-optimierter Lagerlogistik und Lieferkettenverwaltung. Seit März laufen erste Feldversuche der Physical-AI-Plattform. Ungeachtet der starken Marktpositionen und der großen Aufmerksamkeit gegenüber Robotik- und Automatisierungsanwendungen notieren die Kion-Anteile gegenüber dem Stand vor einem Jahr mit einem Minus von fast 20 Prozent.

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    Citigroup-Analyst empfiehlt zum Kauf – ausgesprochen günstige Bewertung

    Dementsprechend günstig ist die Unternehmensbewertung. Zwar hatte Kion im vergangenen Geschäftsjahr mit einem Gewinneinbruch zu kämpfen, doch schon dieses Jahr werden wieder steigende Erträge erwartet. Der aktuelle Schätzwert für das KGV liegt mit 14,2 deutlich unter dem 10-Jahres-Mittel von 23,5. Im kommenden Geschäftsjahr könnte Kion gerade mal mit dem 11,1-Fachen seiner Gewinne bewertet sein – bei einer gleichzeitig makellosen Bilanz und einem geschätzten Nettovermögen von 163,9 Millionen Euro. Das deutet auf eine strukturelle Unterbewertung hin.

    Auf diesen Umstand ist jetzt die US-Großbank Citigroup aufmerksam geworden. Unter der Führung von Lead-Analyst Martin Wilkie, der laut dem Vergleichsportal für Wall-Street-Analystinnen und -Analysten TipRanks angesichts einer Trefferquote von 73 Prozent als überragend zuverlässig gilt, hat die Bank ihre Bewertung auf "Kaufen" angehoben und ein Kursziel von 62 Euro genannt.

    In seiner am Dienstagmorgen veröffentlichten Studie weist Wilkie auf das hohe Potenzial KI-unterstützter Lagerautomatisierung hin. Doch schon bevor sich hieraus neue Impulse für das Unternehmen ergeben, könnte "ein Aufschwung im Staplerzyklus" die Aktie antreiben. Seine These untermauert er mit der wachsenden Konjunkturdynamik in der Eurozone sowie dem Investitionspaket der Bundesregierung. In chinesischen Konkurrenten sieht er keine Gefahr für das Unternehmen.

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    Aktie legt in schwachem Marktumfeld deutlich zu

    Die Kaufempfehlung des als sehr treffsicher geltenden Analysten verfehlte ihre Wirkung nicht. Die Kion-Aktie legte am Dienstagvormittag rund 5,5 Prozent zu und setzte sich damit in einem nach neuen Angriffen in der Golfregion tief verunsicherten Gesamtmarktumfeld deutlich an die Spitze sowohl des MDAX wie auch des marktbreiten HDAX. Vom Rückenwind für Kion profitierten außerdem auch die Anteile von Jungheinrich mit einem Plus von etwas mehr als einem Prozent.

    Nach einer ganz schwach verlaufenen ersten Jahreshälfte hat sich das Chartbild von Kion in den vergangenen Wochen deutlich aufgehellt. Unterstützt von bullishen Divergenzen vor allem im Trendstärkeindikator MACD verpuffte das im Juni erzielte Mehrjahrestief als potenzielles Verkaufssignal wirkungslos. Stattdessen setzte ein Erholungstrend ein, der jetzt vor einer deutlichen Beschleunigung stehen könnte.

    Anlass für diese Vermutung ist der unmittelbar anstehende Ausbruchsversuch aus dem aktuellen Aufwärtstrendkanal sowie starke technische Indikatoren. Der Relative-Stärke-Index (RSI) ist inzwischen zwar fortgeschritten, was eine Konsolidierung nach sich ziehen könnte, aber der MACD deutet auf eine Trendbeschleunigung hin. Vor allem oberhalb der Widerstandszone um 50 Euro, wo auch die 200-Tage-Linie verläuft, könnte mittel- und langfristig erhebliches Kurspotenzial freisetzen.

    Fazit: Die Rallye könnte gerade erst begonnen haben

    Nach dem Upgrade durch die Citigroup kommt Kion jetzt bei insgesamt 15 Einschätzungen 7 Mal auf "Kaufen" sowie weitere 4 Mal auf "Übergewichten". Dem stehen lediglich 4 neutrale Bewertungen gegenüber, sodass insgesamt ein Votum zum "Kaufen" der Anteile vorliegt. Im Mittel wird ein fairer Wert von 56,80 Euro genannt, was selbst nach dem Kurssprung vom Dienstag noch ein Potenzial von rund einem Viertel bedeutet. Das aktuell höchste Kursziel liegt bei 70,00 Euro, das niedrigste dagegen bei 42,00 Euro. Die Citigroup reiht sich also am oberen Ende ein.

    Insgesamt ergibt sich bei der Kion-Aktie ein sehr aussichtsreiches Bild aus struktureller Unterbewertung, Rückenwind durch KI und ein Anziehen der Konjunktur endlich auch in der Eurozone sowie durch eine charttechnisch stark verbesserte Ausgangslage. Die Aktie kann sowohl jetzt als auch insbesondere an schwachen Tagen gekauft werden.

    Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

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