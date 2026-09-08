Novartis verfehlt mit Del-desiran in Studie zu Muskelkrankheit Hauptziel
- Novartis verfehlt Studienziel mit Del-desiran
- Mittel zeigt keinen Vorteil gegenüber Placebo
- Umsatzprognose bleibt trotz Rückschlag unverändert
BASEL (dpa-AFX) - Der Pharmakonzern Novartis muss nach seinem jüngsten Studienflop mit dem Herz-Kreislauf-Mittel Pelacarsen einen weiteren Rückschlag hinnehmen. In klinischen Tests der fortgeschrittenen Phase III mit dem Medikament Del-desiran gegen die Muskelkrankheit Myotone Dystrophie (Typ 1) verfehlten die Schweizer ihr vorrangiges Studienziel, wie sie am Dienstag mitteilten. Der Konzern betonte zugleich, dass trotz des neuerlichen Rückschlags die Prognose von 5 bis 6 Prozent jährlichem Umsatzwachstum für den Zeitraum 2025 bis 2030 nicht angetastet wird. Der Aktie half das nicht, sie sackte um rund zehn Prozent ab.
Novartis hatte Del-desiran den Angaben zufolge über einen Zeitraum von 54 Wochen an rund 150 Patienten untersucht. Dabei wurde getestet, ob das Mittel die bei der Erkrankung auftretende Muskelversteifung und damit die Beweglichkeit der Hände verbessern kann. Als primärer Endpunkt galt dabei die Zeit, wie schnell ein Patient eine geballte Faust wieder öffnen kann. Es zeigte sich nach Angaben des Konzerns jedoch kein statistisch signifikanter Vorteil im Vergleich zu jener Testgruppe, die nur ein wirkstofffreies Placebo erhalten hatte.
In weiteren Untersuchungen gab es laut dem Konzern zwar Hinweise auf eine Wirkung in Bezug auf weitere Studienziele wie die Muskelstärke. Novartis will die vollständigen Daten auswerten und anschließend mit den Gesundheitsbehörden über das weitere Vorgehen beraten./tav/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Novartis Aktie
Die Novartis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -9,89 % und einem Kurs von 120,3 auf Lang & Schwarz (08. September 2026, 09:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Novartis Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Novartis zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,5506. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9500 %.
Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 125,60CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 110,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 140,00CHF was eine Bandbreite von -8,01 %/+17,08 % bedeutet.
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@Jan24: ich würde Novartis auf keinen Fall mit Verlust verkaufen. Die Aktie steigt langfristig immer; schau Dir mal den Kursverlauf der letzten fünf Jahre an. Vor ein paar Wochen ist die Aktie bei ca. 143 Euro heiß gelaufen - da war eine Korrektur vorhersehbar. Falls am kommenden Dienstag der Kurs noch weiter zurückläuft, kaufe ich eher nach.
Der gestrige Kursverlust von mehr 4 Prozent war sicherlich übertrieben; kann natürlich heute nochmal heruntergehen. Dadurch ergeben sich aber gute Nachkaufchancen. Im Gegensatz zu Roche sind die Analysen nicht ganz so skeptisch. Nach wie vor gilt die Maxime: Novartis verkauft man nicht; obwohl man wahrscheinlich durch die Aktie nicht reich wird.