Kion Group Aktie mit starker Tagesperformance - 08.09.2026

Am heutigen Handelstag konnte die Kion Group Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +4,78 % im Plus. Damit gelingt der Kion Group Aktie die Trendwende: Auf das Minus von -0,22 % am Vortag folgt heute ein Plus von +4,78 %. Wie bewerten Analysten die Aussichten der Aktie?

Kion Group ist ein globaler Marktführer in der Herstellung von Gabelstaplern und Lagertechnik, bekannt für innovative Automatisierungslösungen. Mit einer starken Präsenz in Europa konkurriert Kion mit Unternehmen wie Toyota Material Handling und Jungheinrich. Ihre Alleinstellungsmerkmale sind die breite Produktpalette und fortschrittliche Technologien im Bereich der Intralogistik.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wer bereits seit drei Monaten in Kion Group investiert ist, kann sich über eine Rendite von +21,00 % freuen - der heutige Anstieg reiht sich nahtlos ein.

Auf Wochensicht steht bei der Kion Group Aktie damit ein Gewinn von +7,12 % zu Buche. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +16,10 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Kion Group -33,47 % verloren.

Während Kion Group heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der MDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,14 %.

Kion Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +7,12 % 1 Monat +16,10 % 3 Monate +21,00 % 1 Jahr -21,84 %

Informationen zur Kion Group Aktie

Stand: 08.09.2026, 09:30 Uhr

Es gibt 131 Mio. Kion Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,17 Mrd.EUR € wert.

Moderat niedrigere Kurse sind am Dienstag am deutschen Aktienmarkt zu erwarten. Gegen eine Erholung sprechen die hartnäckig hohen Öl- und Gaspreise. Der Preis für die Nordseesorte Brent ist am Morgen auf den höchsten Stand seit Anfang Juni …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Jungheinrich und Co.

Jungheinrich, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine unveränderte Entwicklung mit einer Änderung von 0,00 %.

Lohnt sich ein Investment in die Kion Group Aktie?

Ob sich ein Einstieg bei der Kion Group Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Kion Group Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.