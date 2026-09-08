Pisa-Studie
Deutsche Ergebnisse so schlecht wie nie
Für Sie zusammengefasst
- Deutsche Schüler erreichen historisches Pisa-Tief
- Schwache Ergebnisse in Lesen und Mathematik
- Niedrigste Kompetenzwerte seit Beginn der Erhebungen
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
BERLIN (dpa-AFX) - In der neuen Pisa-Bildungsstudie schneiden Schülerinnen und Schüler in Deutschland so schlecht ab wie nie zuvor. In Lesen, Mathematik und Naturwissenschaften wurden bei den hier getesteten 15-Jährigen "die niedrigsten Kompetenzwerte seit Beginn der Pisa-Erhebungen erzielt", heißt es in der internationalen Vergleichsstudie./vsr/DP/stk
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