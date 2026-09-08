FACC AG erzielt im ersten Halbjahr überproportionale EBIT-Steigerung

Der österreichische Luftfahrtzulieferer FACC AG ist im ersten Halbjahr 2026 weiter gewachsen und hat dabei seine Profitabilität deutlich stärker gesteigert als den Umsatz. Neben höheren Erlösen fallen vor allem die verbesserte EBIT-Marge, ein kräftiger operativer Cashflow und die sinkende Nettoverschuldung positiv auf. Damit zeigen die Halbjahreszahlen, dass die laufenden Maßnahmen zur Effizienzsteigerung zunehmend Wirkung entfalten.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

FACC steigert EBIT deutlich stärker als den Umsatz

In den ersten sechs Monaten erhöhte FACC (ISIN: AT00000FACC2) den Umsatz gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 8,6 Prozent von 484,7 Millionen auf 526,3 Millionen Euro. Noch wesentlich dynamischer entwickelte sich das operative Ergebnis: Das EBITDA legte um 22,4 Prozent von 36,6 Millionen auf 44,8 Millionen Euro zu, während das EBIT sogar um 37,5 Prozent von 18,4 Millionen auf 25,3 Millionen Euro stieg. Die EBIT-Marge verbesserte sich dadurch von 3,8 auf 4,8 Prozent.

Für Anleger ist diese Entwicklung besonders interessant. Wenn der Gewinn deutlich schneller wächst als der Umsatz, deutet dies auf eine Verbesserung der operativen Effizienz hin. FACC profitiert dabei nach eigenen Angaben auch vom Effizienzprogramm CORE. Gleichzeitig sank der Anteil der Umsatzkosten am Umsatz von 89,8 auf 89,0 Prozent. Die Profitabilitätsverbesserung beruht somit nicht allein auf steigenden Produktionsmengen.

Auch unter dem Strich kam davon einiges an. Das Ergebnis nach Steuern erhöhte sich um gut 53 Prozent von 9,8 Millionen auf 15,0 Millionen Euro. Das Ergebnis je Aktie stieg dabei von 0,21 auf 0,33 Euro.

Aerostructures und Cabin Interiors mit kräftigen Ergebniszuwächsen

Besonders auffällig fällt die Entwicklung der beiden Geschäftsbereiche Aerostructures und Cabin Interiors aus. Bei Aerostructures nahm der Umsatz lediglich um knapp sechs Prozent von 174,3 Millionen auf 184,4 Millionen Euro zu (+5,8 Prozent). Das EBIT sprang dagegen von 2,8 Millionen auf 7,8 Millionen Euro (+179 Prozent). Die Segmentmarge verbesserte sich damit von 1,6 auf 4,2 Prozent.

Auch Cabin Interiors entwickelte sich erfreulich. Der Umsatz stieg von 215,3 Millionen auf 252,6 Millionen Euro und damit um über 17 Prozent. Gleichzeitig erhöhte sich das EBIT von 4,1 Millionen auf 8,9 Millionen Euro und damit auf mehr als das Doppelte. Die EBIT-Marge erreichte 3,5 Prozent nach 1,9 Prozent im Vorjahreszeitraum. Cabin Interiors steuert mittlerweile 48 Prozent zum Konzernumsatz bei. Neben Airbus (ISIN: NL0000235190) und dem Geschäft mit Business Jets gewinnt dabei der chinesische Flugzeughersteller COMAC an Bedeutung. Hinzu kommt ein neuer Auftrag von Embraer (ISIN: US29082A1079) für die Modelle Praetor 500E und 600E.