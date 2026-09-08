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    Streeck

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    Social-Media-Konsum drückt Pisa-Erfolg

    Für Sie zusammengefasst
    • Streeck fordert Einschränkungen bei sozialen Medien
    • Schutz vor schädlichen Inhalten und Mechanismen
    • Frühe Nutzung verschlechtert schulische Leistungen
    Streeck - Social-Media-Konsum drückt Pisa-Erfolg
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BERLIN (dpa-AFX) - Wegen der schwachen Ergebnisse bei der Bildungsstudie Pisa fordert der Drogenbeauftragte Hendrik Streeck erneut Einschränkungen bei der Nutzung sozialer Medien. "Wie viel wissenschaftliche Evidenz brauchen wir eigentlich noch, bevor wir handeln?", sagte der CDU-Politiker in Berlin. "Es geht nicht darum, Kinder den Zugang zu sozialen Medien komplett zu verbieten. Es geht darum, sie vor ungeeigneten Inhalten, manipulativen Mechanismen, problematischem Konsumverhalten und einer Nutzung in schädlichem Ausmaß zu schützen."

    In der neuen Ausgabe der Bildungsstudie Pisa hatten Schülerinnen und Schüler in Deutschland so schlecht abgeschnitten wie nie zuvor. In Lesen, Mathematik und Naturwissenschaften wurden bei den hier getesteten 15-Jährigen "die niedrigsten Kompetenzwerte seit Beginn der Pisa-Erhebungen erzielt", wie die Studienmacher bilanzierten.

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    "Aktuelle Studien zeigen, dass ein früher und problematischer Social-Media-Konsum die schulische Leistung messbar beeinträchtigt", sagte Streeck. "Mich beunruhigt vor allem, dass Kinder, die bereits mit elf oder zwölf Jahren soziale Medien nutzen, in Mathematik und Sprachen später bis zu einem halben Schuljahr zurückliegen. Ein halbes Schuljahr, verloren, bevor diese Kinder überhaupt in die Pubertät kommen."/vsr/DP/zb

     

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    Die Meta Platforms (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,08 % und einem Kurs von 526,7 auf Tradegate (08. September 2026, 09:53 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Meta Platforms (A) Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Meta Platforms (A) zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3600 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 742,14USD. Von den letzten 7 Analysten der Meta Platforms (A) Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 640,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 825,00USD was eine Bandbreite von +21,93 %/+57,17 % bedeutet.





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