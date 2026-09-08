Börsenstart Europa - 08.09. - CH 20 schwach -1,45 %

Der MDAX steht bei 32.319,88 PKT und verliert bisher -0,33 %. Top-Werte: Kion Group +5,14 %, K+S +1,84 %, Lanxess +1,74 % Flop-Werte: ThyssenKrupp -3,14 %, Elmos Semiconductor -2,48 %, AUTO1 Group -2,44 %

Der DAX steht aktuell (09:59:51) bei 25.872,48 PKT und fällt um -0,50 %. Top-Werte: Fresenius +1,98 %, Bayer +1,13 %, BASF +1,06 % Flop-Werte: Infineon Technologies -3,02 %, Heidelberg Materials -2,52 %, Continental -1,67 %

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Der TecDAX steht bei 4.051,34 PKT und gewinnt bisher +0,18 %.

Top-Werte: Sartorius Vz. +1,43 %, Nordex +1,40 %, SMA Solar Technology +1,37 %

Flop-Werte: Infineon Technologies -3,02 %, Elmos Semiconductor -2,48 %, SUESS MicroTec -2,39 %

Der Eurozone 50 steht bei 6.371,60 PKT und verliert bisher -0,38 %.

Top-Werte: Koninklijke Ahold Delhaize +1,46 %, Anheuser-Busch InBev +1,25 %, Bayer +1,13 %

Flop-Werte: Infineon Technologies -3,02 %, Hermes International -2,14 %, Compagnie de Saint-Gobain -1,75 %

Der AT 20 steht aktuell (09:59:22) bei 6.825,48 PKT und fällt um -1,23 %.

Top-Werte: EVN +1,04 %, OMV +0,58 %, Oesterreichische Post +0,40 %

Flop-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -6,64 %, Wienerberger -2,16 %

Der CH 20 steht bei 14.067,96 PKT und verliert bisher -1,45 %.

Top-Werte: Nestle +2,65 %, Swisscom +0,93 %, Givaudan +0,64 %

Flop-Werte: Novartis -10,10 %, Holcim -1,46 %

Der FR 40 bewegt sich bei 8.268,09 PKT und fällt um -0,38 %.

Top-Werte: Bureau Veritas +1,57 %, Carrefour +1,38 %, ORANGE +0,67 %

Flop-Werte: Societe Generale -2,67 %, Hermes International -2,14 %, Compagnie de Saint-Gobain -1,75 %

Der FTSE Athex 20 steht aktuell (09:59:22) bei 6.910,00 PKT und fällt um -0,14 %.

Top-Werte: HELLENiQ ENERGY Holdings +3,66 %, Coca-Cola HBC +1,63 %, Allwyn +0,85 %

Flop-Werte: Public Power -1,32 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction -0,70 %, LAMDA Development Holding and Real Estate Development -0,36 %