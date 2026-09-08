US-Präsident Trump wieder mit einer Salve von Tweets - und diese verraten vor allem eines: sie sind eine Bankrotterklärung, vor allem in Sachen Iran und Ölpreis! So schreibt Trump, dass der Ölpreis deutlich fallen werde, sobald er den Iran-Krieg gewonnen habe - also gibt Trump zu, dass der Krieg eben nicht gewonnen ist (wie er dutzendfach behauptet hatte), und der Ölpreis wegen des Iran-Kriegs gestiegen ist. Das checken auf die Amerikaner vor den US-Zwischenwahlen - nun ist die Wahrscheinlichkeit eines "sweeps" der US-Demokraten größer als 50% (damit wäre Trump politisch eine lame duck). Dazu der US-Präsident mit Attacken gegen den kanadischen Flugzeugbauer Bombardier - heute treten die Gegenzölle Kanadas gegen Trumps Zölle in Kraft. Die Märkte entlarven Trumps-Fantasiewelt mit steigendem Ölpreis und steigenden Renditen für US-Staatsanleihen..

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Das Video "Iran, Ölpreis: Trumps Bankrott-Erklärung - Märkte beenden Größenwahn!" sehen Sie hier..