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    Iran, Ölpreis: Trumps Bankrott-Erklärung - Märkte beenden Größenwahn!

    So schreibt Trump, dass der Ölpreis deutlich fallen werde, sobald er den Iran-Krieg gewonnen habe - also gibt Trump zu, dass der Krieg eben nicht gewonnen ist (wie er dutzendfach behauptet hatte)

    US-Präsident Trump wieder mit einer Salve von Tweets - und diese verraten vor allem eines: sie sind eine Bankrotterklärung, vor allem in Sachen Iran und Ölpreis! So schreibt Trump, dass der Ölpreis deutlich fallen werde, sobald er den Iran-Krieg gewonnen habe - also gibt Trump zu, dass der Krieg eben nicht gewonnen ist (wie er dutzendfach behauptet hatte), und der Ölpreis wegen des Iran-Kriegs gestiegen ist. Das checken auf die Amerikaner vor den US-Zwischenwahlen - nun ist die Wahrscheinlichkeit eines "sweeps" der US-Demokraten größer als 50% (damit wäre Trump politisch eine lame duck). Dazu der US-Präsident mit Attacken gegen den kanadischen Flugzeugbauer Bombardier - heute treten die Gegenzölle Kanadas gegen Trumps Zölle in Kraft. Die Märkte entlarven Trumps-Fantasiewelt mit steigendem Ölpreis und steigenden Renditen für US-Staatsanleihen..

    Hinweis aus Video:

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    Markus Fugmann
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    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
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    Verfasst von Markus Fugmann
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