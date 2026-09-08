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    GEEKOM bringt den Mini-PC „A5 2027 Edition" auf den Markt - entwickelt für nachhaltige Produktivität

    GEEKOM bringt den Mini-PC „A5 2027 Edition auf den Markt - entwickelt für nachhaltige Produktivität
    Foto: Omer Taha Cetin - picture alliance / AA

    TAIPEI, 8. September 2026 /PRNewswire/ -- GEEKOM, eine weltweit führende Marke für Mini-PCs, setzt mit der Einführung des A5 2027 Edition neue Maßstäbe für produktive Mini-PCs. Der neue A5 wurde für ganztägige Produktivität entwickelt und vereint zuverlässige Leistung, langfristige Zuverlässigkeit und flexible Erweiterungsmöglichkeiten in einem kompakten Formfaktor.

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    Angetrieben vom AMD Ryzen 7 7730U mit 8 Kernen und 16 Threads ist der A5 2027 Edition für echte Produktivität im Arbeitsalltag ausgelegt – vom gleichzeitigen Betreiben von über 30 Browser-Tabs neben Videokonferenzen und umfangreichen Tabellenkalkulationen bis hin zu Photoshop, 2D-Design und leichter 4K-Bearbeitung. Mit bis zu 64 GB Arbeitsspeicher, 7 TB Speicherplatz und Unterstützung für vier Bildschirme bietet er Fachleuten, Kreativen und kleinen Unternehmen die Flexibilität, ihren Arbeitsbereich ganz nach ihren Arbeitsgewohnheiten zu gestalten.

    Produktivität hängt jedoch auch davon ab, wie lange man sich auf die Leistung eines PCs verlassen kann. Der A5 2027 Edition verfügt über brandneue SSDs, einen verstärkten Innenrahmen aus Vollmetall und einen mehrschichtigen Schutz für das Mainboard und durchläuft 339 Validierungstests, die Haltbarkeit, Alterung, Wärmeentwicklung und mehr abdecken. Zusammen mit flexiblen Speicher- und Speicherplatz-Upgrades gibt dieser Ansatz der Qualität von innen heraus GEEKOM die Sicherheit, eine dreijährige Garantie anzubieten und seine PCs für eine Lebensdauer von mehr als fünf Jahren zu konstruieren.

    Zuverlässigkeit bedeutet auch, bereit zu sein, wenn die Arbeit nicht aufhört. Das „IceBlast-3.0"-Kühlsystem des A5 2027 Edition kombiniert einen größeren, leisen Lüfter, eine Kupfer-Heatpipe und eine spezielle Kupferplatte, um Wärme effizient von kritischen Komponenten abzuleiten. Eine bessere Wärmeregulierung reduziert Drosselung und langfristige Wärmebelastung und ermöglicht so einen stabilen 24/7-Betrieb für Büros, Einzelhandelssysteme, Digital Signage und andere Umgebungen, in denen die Systeme ständig in Betrieb sind.

    Der A5 2027 Edition bringt zudem KI in den Arbeitsalltag. Sie kann als persönlicher KI-Assistent für Recherche, Texterstellung, Content-Erstellung und Datenanalyse dienen, während neue agentenbasierte Anwendungen komplexere, mehrstufige Arbeitsabläufe automatisieren können. Dank des stabilen, unterbrechungsfreien Betriebs kann der A5 2027 Edition diese KI-Workflows bei Bedarf im Hintergrund laufen lassen – und hilft Anwendern so, mit weniger manuellem Aufwand mehr zu erledigen.

    Der A5 2027 Edition verwirklicht GEEKOMs Vision von ganztägiger Produktivität: Entwickelt, um mehr zu leisten, entwickelt, um im Dauerbetrieb zu laufen, und entwickelt, um lange zu halten. Bester Mini-PC für Produktivität rund um die Uhr. Kühl・Leise・Stabil.

    Der GEEKOM A5 2027 Edition ist ab sofort über die offizielle Website von GEEKOM sowie bei Amazon erhältlich.

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