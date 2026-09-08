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    Die Smart City Expo 2026 treibt die Entwicklung städtischer Lösungen voran, die echte Wirkung zeigen

    Die Smart City Expo 2026 treibt die Entwicklung städtischer Lösungen voran, die echte Wirkung zeigen
    Foto: stock.adobe.com

    BARCELONA, Spanien, 8. September 2026 /PRNewswire/ -- Der Smart City Expo World Congress (SCEWC), die führende internationale Veranstaltung zum Thema Städte und intelligente städtische Lösungen, die von der Fira de Barcelona organisiert wird, findet vom 3. bis 5. November 2026 im Gran Via in Barcelona statt und bringt 1.000 Städte, mehr als 25.000 Besucher, über 1.000 Aussteller und 600 Referenten zusammen. Unter dem Motto „Urban Solutions, Real Impact" legt die diesjährige Ausgabe einen besonderen Schwerpunkt auf den Wohnungsbau – eine der drängendsten Herausforderungen, vor denen Städte weltweit stehen – und präsentiert Technologien, die greifbare und skalierbare Ergebnisse liefern sollen.

    Visitors walk towards the main entrance of Smart City Expo World Congress 2025

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    Das Kongressprogramm gliedert sich in sieben Themenbereiche – Enabling Technologies, Energy & Environment, Mobility, Governance & Economy, Living & Inclusion, Infrastructure & Building sowie Blue Economy – und umfasst Themen wie digitale Transformation, künstliche Intelligenz, grüne Energie, Regierungsführung und soziale Gerechtigkeit.

    Mehr als 600 Experten werden an den Veranstaltungen teilnehmen, darunter Nikolas Badminton, Chef-Futurist und Leiter des Think Tanks bei Futurist.com, der seine Vision zur Zukunft der Städte vorstellen wird. Als Experte für künstliche Intelligenz unterstützt Badminton Unternehmen und Institutionen dabei, strategische Vorausschau-Kompetenzen aufzubauen, die weltprägenden Trends zu identifizieren, unvorhergesehene Risiken zu antizipieren und sich durch langfristiges Denken und Szenarioplanung auf komplexe, sich wandelnde Umfelder vorzubereiten.

    Auch Ayumi Moore Aoki, Gründerin von „Women in Tech Global", wird an dem Kongress teilnehmen. Im Mittelpunkt ihrer Arbeit steht die Bedeutung von Vielfalt und Inklusion als zentrale Triebkräfte für Innovation im städtischen Kontext. Moore Aoki betont, wie inklusive Führung eine nachhaltige Stadtentwicklung in großem Maßstab unterstützen kann. Zu den weiteren Referenten der Konferenz zählen unter anderem Bibiana Aido von UN Women, Bilel Jamoussi von der ITU und Chiara Corazza vom Women's Economic Forum.

    Der SCEWC richtet die erste Ausgabe von „HOWS Barcelona" aus, einem neuen Weltgipfel zum Thema Wohnen, der sich auf Themen wie Stadtplanung und Bodenpolitik, Wohnungsbaurecht, sozialen und bezahlbaren Wohnungsbau sowie Gebäudesanierung und -wiederverwendung konzentriert und eine Debatte über die Grundlagen eines neuen Wohnparadigmas anstoßen wird.

    Auf der Ausstellungsfläche werden globale Unternehmen wie Google, Microsoft, NVIDIA, Dell Technologies und Deutsche Telekom IoT vertreten sein, ebenso wie eine Vielzahl von Länder- und Stadtpavillons sowie die neue „Terra50"-Ausstellung, in der die weltweit 50 besten Nachhaltigkeitslösungen im städtischen Bereich vorgestellt werden.

    Der SCEWC 2026 findet gemeinsam mit dem Tomorrow.Mobility World Congress, der Tomorrow.Blue Economy, der HOWS Barcelona, dem Barcelona Deep Tech Summit und dem Barcelona Cybersecurity Congress statt und festigt damit im November dieses Jahres Barcelonas Rolle als globaler Treffpunkt für urbane Innovation.

    Fira de Barcelona Logo

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