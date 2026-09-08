Karlsberg Brau Gmbh Unternehmensanleihe 6,00 % bis 05/29: Halbjahr 2026 stark
Karlsberg setzt seinen Wachstumskurs fort: Starker Export, robuste Kernmarken und ein deutlich verbessertes Ergebnis prägen das erste Halbjahr 2026.
Foto: adobe.stock.com
- Karlsberg Brauerei steigerte im ersten Halbjahr 2026 den Bruttoumsatz um 2,9 % auf 75,6 Mio. Euro.
- Das Exportgeschäft wuchs besonders stark: Die Auslandsumsätze stiegen um 32,7 % auf 13,1 Mio. Euro.
- Die Marktanteile der Kernmarken Karlsberg UrPils und MiXery wurden erneut ausgebaut; MiXery behauptete zudem die absatzbezogene Marktführerschaft bei alkoholischen Biermischgetränken.
- Das adjustierte EBITDA verbesserte sich um 17,6 % auf 10,0 Mio. Euro, während das adjustierte EBIT um 48,0 % auf 5,6 Mio. Euro stieg.
- Laut Geschäftsführung wirkten sich insbesondere die wachsenden Exporte und optimierte Kostenstrukturen positiv auf Umsatz, Rohertrag und Ergebnis aus.
- Die Prognose für 2026 wurde bestätigt: Erwartet werden ein Umsatz auf Vorjahresniveau und ein leicht über dem Vorjahr liegendes adjustiertes EBITDA.
Der Kurs von Karlsberg Brau Gmbh Unternehmensanleihe 6,00 % bis 05/29 lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 105,50EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht
verändert.
+0,40 %
0,00 %
-0,38 %
-0,90 %
+0,05 %
+2,64 %
Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei. Eröffnen Sie ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Prämie jetzt bis zu 120 €!
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.