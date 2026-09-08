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    Karlsberg Brau Gmbh Unternehmensanleihe 6,00 % bis 05/29: Halbjahr 2026 stark

    Karlsberg setzt seinen Wachstumskurs fort: Starker Export, robuste Kernmarken und ein deutlich verbessertes Ergebnis prägen das erste Halbjahr 2026.

    Karlsberg Brau Gmbh Unternehmensanleihe 6,00 % bis 05/29: Halbjahr 2026 stark
    Foto: adobe.stock.com
    • Karlsberg Brauerei steigerte im ersten Halbjahr 2026 den Bruttoumsatz um 2,9 % auf 75,6 Mio. Euro.
    • Das Exportgeschäft wuchs besonders stark: Die Auslandsumsätze stiegen um 32,7 % auf 13,1 Mio. Euro.
    • Die Marktanteile der Kernmarken Karlsberg UrPils und MiXery wurden erneut ausgebaut; MiXery behauptete zudem die absatzbezogene Marktführerschaft bei alkoholischen Biermischgetränken.
    • Das adjustierte EBITDA verbesserte sich um 17,6 % auf 10,0 Mio. Euro, während das adjustierte EBIT um 48,0 % auf 5,6 Mio. Euro stieg.
    • Laut Geschäftsführung wirkten sich insbesondere die wachsenden Exporte und optimierte Kostenstrukturen positiv auf Umsatz, Rohertrag und Ergebnis aus.
    • Die Prognose für 2026 wurde bestätigt: Erwartet werden ein Umsatz auf Vorjahresniveau und ein leicht über dem Vorjahr liegendes adjustiertes EBITDA.

    Der Kurs von Karlsberg Brau Gmbh Unternehmensanleihe 6,00 % bis 05/29 lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 105,50EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.


    Karlsberg Brau Gmbh Unternehmensanleihe 6,00 % bis 05/29

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