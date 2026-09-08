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    Swiss Prime Site Solutions Investment Fund (SPSS IF) Commercial: H1 Strong

    With solid returns, strong capital demand and a growing, well-balanced portfolio, the Akara Swiss Diversity Property Fund PK continues its disciplined expansion in 2026.

    Swiss Prime Site Solutions Investment Fund (SPSS IF) Commercial: H1 Strong
    • The Akara Swiss Diversity Property Fund PK achieved a 2.56% return on investment in the first half of 2026, comprising a 1.60% cash flow yield and 0.96% capital growth.
    • Its 17th capital increase, worth CHF 215 million, was oversubscribed, strengthening the fund’s equity base and supporting further investments.
    • The portfolio grew to 150 properties with a fair value of CHF 3.32 billion, while rental income increased by more than 9% to approximately CHF 54 million.
    • The fund improved its balance sheet, reducing its loan-to-value ratio to 20.73% and maintaining average financing costs at 1.11%.
    • Seven properties worth around CHF 288 million were acquired, while selected properties were sold for CHF 62 million, generating capital gains of approximately CHF 4.4 million.
    • The fund expects to achieve its full-year cash flow yield target of over 3% and plans another capital increase in the fourth quarter of 2026.



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    Swiss Prime Site Solutions Investment Fund (SPSS IF) Commercial: H1 Strong With solid returns, strong capital demand and a growing, well-balanced portfolio, the Akara Swiss Diversity Property Fund PK continues its disciplined expansion in 2026.
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