Swiss Prime Site Solutions Investment Fund (SPSS IF) Commercial: Starkes H1
Robustes Wachstum, gezielte Zukäufe und sinkende Finanzierungskosten: Der Akara Swiss Diversity Property Fund PK stärkt 2026 seine Marktposition nachhaltig.
- Der Akara Swiss Diversity Property Fund PK erzielte im ersten Halbjahr 2026 eine stabile Anlagerendite von **2,56 %** – davon **1,60 % Cashflow-Rendite** und **0,96 % Wertänderungsrendite**.
- Die **17. Kapitalerhöhung** über **CHF 215 Mio.** war überzeichnet; die Mittel dienen strategischen Zukäufen, insbesondere im Wohnbereich, sowie der Projektentwicklung.
- Die Bilanzstruktur wurde verbessert: Die **Fremdfinanzierungsquote sank auf 20,73 %**, während die durchschnittlichen Finanzierungskosten bei **1,11 %** lagen.
- Das Portfolio umfasste per 30. Juni 2026 **150 Liegenschaften** mit einem Marktwert von **CHF 3,32 Mrd.**; die Mietzinseinnahmen stiegen um über 9 % auf rund **CHF 54 Mio.**
- Im Rahmen des Capital-Upcycling-Ansatzes wurden **sieben Liegenschaften für rund CHF 288 Mio. erworben** und kleinere bzw. nicht strategiekonforme Objekte für **CHF 62 Mio.** verkauft; daraus resultierten Kapitalgewinne von rund **CHF 4,4 Mio.**
- Der Fonds erwartet für 2026 eine Cashflow-Rendite von **über 3 %** und plant im **vierten Quartal eine weitere Kapitalerhöhung**; mehrere Projekte sollen 2027 fertiggestellt werden.
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