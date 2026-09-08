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    Karlsberg Brau Gmbh Unternehmensanleihe 6,00 % bis 05/29: H1 2026 Results

    Karlsberg Brewery reports solid mid-2026 growth, stronger profitability and rising international sales, while reaffirming its full-year outlook.

    Karlsberg Brau Gmbh Unternehmensanleihe 6,00 % bis 05/29: H1 2026 Results
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    • Karlsberg Brauerei’s gross revenue rose by 2.9% to €75.6 million in the first half of 2026.
    • International beverage revenue increased significantly by 32.7% to €13.1 million.
    • Adjusted EBITDA improved by 17.6% to €10.0 million, while adjusted EBIT rose by 48.0% to €5.6 million.
    • The Karlsberg UrPils and MiXery brands further expanded their market shares, with MiXery strengthening its volume-based market leadership in Germany.
    • Cost-structure adjustments contributed to the significant improvement in profitability compared with the previous year.
    • Management confirmed its 2026 forecast: full-year revenue is expected to remain at the previous year’s level, while adjusted EBITDA should be slightly higher.

    The price of Karlsberg Brau Gmbh Unternehmensanleihe 6,00 % bis 05/29 at the time of the news was 105,50EUR and did not change compared to the previous day.


    Karlsberg Brau Gmbh Unternehmensanleihe 6,00 % bis 05/29

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    ISIN:NO0013168005WKN:A3825C
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