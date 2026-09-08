Kion steigen nach Kaufempfehlung auf Hoch seit Mai

Auch die Aktien des Wettbewerbers Jungheinrich zogen an und gehörten mit gut einem Prozent Plus zu den besten im SDax . Sie stehen bei der Citigroup ebenfalls auf "Buy"./ag/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Jungheinrich Aktie

Die Jungheinrich Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,58 % und einem Kurs von 26,92 auf Tradegate (08. September 2026, 10:09 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Jungheinrich Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

Jungheinrich zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,2900. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,1700 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 42,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 33,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 47,00EUR was eine Bandbreite von +22,49 %/+74,46 % bedeutet.