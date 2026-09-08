AKTIE IM FOKUS
Kion steigen nach Kaufempfehlung auf Hoch seit Mai
- Kion-Aktien steigen nach Citi-Kaufempfehlung stark
- Citi sieht Kion bei 62 Euro und weiteres Potenzial
- KI und Staplerzyklus könnten Kion weiter antreiben
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Kion sind am Dienstag nach der Kaufempfehlung der Citigroup um fast 6 Prozent auf etwa 48 Euro geklettert. Damit erreichten die Papiere des Spezialisten für Warenlagerlogistik das höchste Niveau seit Mai. Sie bleiben auf Kurs in Richtung Charthürde bei 50 Euro.
Citi-Analyst Martin Wilkie setzte ein Kursziel von 62 Euro an und avisiert damit eine mögliche Rückkehr auf das Niveau vom Februar. Das Jahreshoch hatte sogar über 70 Euro gelegen. Wilkie ist optimistisch hinsichtlich KI in der Lagerautomatisierung. Zunächst könnte aber vor allem ein Aufschwung im Staplerzyklus die Aktien antreiben. Bessere deutsche Konjunkturdaten unter Berücksichtigung des Investitionspakets der Regierung deuteten 2027 auf eine Belebung hin. Konkurrenzsorgen aus China hält er für übertrieben, gerade im High-End-Segment.
Auch die Aktien des Wettbewerbers Jungheinrich zogen an und gehörten mit gut einem Prozent Plus zu den besten im SDax . Sie stehen bei der Citigroup ebenfalls auf "Buy"./ag/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Jungheinrich Aktie
Die Jungheinrich Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,58 % und einem Kurs von 26,92 auf Tradegate (08. September 2026, 10:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Jungheinrich Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Jungheinrich zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,2900. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,1700 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 42,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 33,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 47,00EUR was eine Bandbreite von +22,49 %/+74,46 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Jungheinrich - 621993 - DE0006219934
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Jungheinrich. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Jungheinrich ist immer für Ausschläge gut, wie ein Blick auf den 5-Jahreschartg zeigt
https://www.automobil-industrie.vogel.de/natrium-ionen-akku-…