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    DWS nennt sich künftig 'Deutsche Asset Management'

    Für Sie zusammengefasst
    • DWS startet weltweit mit Deutsche Asset Management
    • Einführung beginnt im November und endet März 2027
    • DWS führt Fonds, Xtrackers ETFs, RREEF Immobilien
    DWS nennt sich künftig 'Deutsche Asset Management'
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Deutsche-Bank-Fondstochter DWS tritt künftig weltweit unter der neuen Dachmarke "Deutsche Asset Management" auf. Die Einführung soll im November starten und bis März 2027 abgeschlossen sein, wie das börsennotierte Unternehmen am Dienstag in Frankfurt mitteilte. "Der Name der Muttergesellschaft bleibt vorerst DWS Group GmbH & Co. KGaA. Auch das Börsenkürzel DWS bleibt unverändert bestehen."

    Vorstandschef Stefan Hoops begründete den Schritt mit den internationalen Ambitionen des Unternehmens. "Das erfordert einen neuen Ansatz: mehr Präsenz bei institutionellen Kunden und größere Sichtbarkeit in Regionen außerhalb Deutschlands und Europas." Die aktiv gemanagten Investmentfonds sollen weiterhin unter dem Namen DWS laufen, die ETF-Produkte unter Xtrackers und das US-Immobiliengeschäft unter RREEF.

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    Die DWS ist mit dem Markenwechsel zugunsten des internationalen Geschäfts nicht allein: So hatte die Deutsche Post AG ihren Marken- und Außenauftritt von Deutsche Post DHL Group vor drei Jahren zu DHL Group geändert. Seit Anfang September heißt das Unternehmen auch im Handelsregister DHL. Im Fall von DWS klingt bei "Deutsche Asset Management" auch der Name ihrer Mutter Deutsche Bank mit, die im englischsprachigen Raum oft schlicht "Deutsche" genannt wird.

    Ob und wann die DWS auch ihren Namen im Handelsregister ändert, ist offen. "Dafür wäre die Zustimmung der Hauptversammlung notwendig", sagte ein Sprecher. Falls dies geplant sei, werde die DWS dies zu gegebenem Zeitpunkt bekannt geben./stw/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Bank Aktie

    Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,48 % und einem Kurs von 35,01 auf Tradegate (08. September 2026, 10:08 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Bank Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Deutsche Bank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,5100 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 39,14EUR. Von den letzten 7 Analysten der Deutsche Bank Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 36,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 43,00EUR was eine Bandbreite von +2,37 %/+22,28 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu Deutsche Bank - 514000 - DE0005140008

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den weiteren Kursanstieg der Deutsche-Bank-Aktie auf ein Mehrjahreshoch und den möglichen Durchbruch über 35 Euro. Nach einer Hochstufung werden Kursziele von 41 bis 44 Euro genannt, teils mit weiterem Potenzial bis 80 Euro. Diskutiert werden die günstige Bewertung, Aufholpotenzial beim KGV, der DWS-Anteil sowie bessere Ertrags-, Kosten- und Risikoperspektiven durch die neue IT-Plattform. Zugleich gelten die positiven Erwartungen teilweise als eingepreist.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Deutsche Bank eingestellt.

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    dpa-AFX
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