ANALYSE-FLASH
Warburg Research hebt Ziel für Deutsche Börse auf 322 Euro; 'Buy'
- Warburg hebt Kursziel für Deutsche Börse an
- Neues Kursziel liegt nun bei 322 statt 312 Euro
- Finanzkennziffern entwickelten sich weiterhin gut
HAMBURG (dpa-AFX) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Deutsche Börse von 312 auf 322 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die wichtigsten Finanzkennziffern hätten sich in den ersten zwei Monaten des dritten Quartals gut entwickelt, schrieb Andreas Pläsier in seiner am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Er hob seine Schätzungen für den Bördenbetreiber um rund ein Prozent an./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2026 / 08:00 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Boerse Aktie
Die Deutsche Boerse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,40 % und einem Kurs von 279,5 auf Tradegate (08. September 2026, 10:07 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Boerse Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Deutsche Boerse zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7100 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 284,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 252,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 322,00EUR was eine Bandbreite von -9,19 %/+16,04 % bedeutet.
Analyst: Warburg Research
Kursziel: 322 Euro
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Community Beiträge zu Deutsche Boerse - 581005 - DE0005810055
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Am 01.06.2026 hat Dr. Thomas Book (Vorstand Deutsche Boerse) 4.797 Aktien, zu einem Kurs von 247,14 EUR gekauft.
Am 01.06.2026 hat Dr. Stephan Leithner (Vorstand Deutsche Boerse) 7.179 Aktien, zu einem Kurs von 247,14 EUR gekauft.
Am 01.06.2026 hat Dr. Jens Schulte (Vorstand Deutsche Boerse) 1.149 Aktien, zu einem Kurs von 247,14 EUR gekauft.
Am 01.06.2026 hat Dr. Christoph Böhm (Vorstand Deutsche Boerse) 5.606 Aktien, zu einem Kurs von 247,14 EUR gekauft.
Am 01.06.2026 hat Heike Eckert (Vorstand Deutsche Boerse) 3.988 Aktien, zu einem Kurs von 247,14 EUR gekauft.
Am 01.06.2026 hat Christian Peter Kromann (Vorstand Deutsche Boerse) 1.473 Aktien, zu einem Kurs von 247,14 EUR gekauft.
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Quelle: Deutsche Boerse Insidertrades
Ich sehe die DB eher weiterhin korrekturgefährdet.
Solange der Iran-Krieg andauert, kann dieser Wert hier eigentlich nur weiter steigen. Selbst, wenn der Krieg irgendwann endet, ist der Wert hier für mich weiterhin ein Top Pick. Es "droht" bald ein neues Allzeithoch.