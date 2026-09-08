Hornbach steigen - DZ Bank: Trendwende oder Sommerprofiteur

Stimmt!





Da kassieren leider Zuviele zuviel ab....bevor der Onlineshop, auch einer Hornbach, dann den Umsatz macht......und dann davon, nach allen Kosten, ein angemessener Gewinn NACH Steuern übrig bleibt, auch für uns Aktionäre.....und da kassiert der gierige Steuerstaat nochmals ab.

Aktionäre in Deutschland zahlen ja auf zwei Ebenen Ertragssteuern.....also die Hornbach schon mal ca 30 - 35% (= KST und GewST, beide werden nicht angerechnet auf Ebene der Eigentümer, also bei uns Aktionären....anders bei Einzelfirmen und Personengesellschaften, dort im Regelfall volle Anrechnung GEWST auf die ESt).....und dann auf Dividende an uns Miteigentümer der Hornbach nochmals ca 26 - 28%, je nach zusätzlicher Glaubenssteuer....und oh Wunder, die angeblich wirtschaftsfreundliche CDU/CSU lässt dann da auch noch den SOLI abziehen, Ebene Hornbach + Ebene Aktionär Hornbach.....der Soli ja ansonsten bis in höhere Nettoeinkommen aus allen anderen Rechtsformen und Einkunftsarten abgeschafft worden.





Deshalb, wenn euch mal wieder ein "linksrotgrüner Weltverbesserer" blöde anlallt, was wir Aktionäre in Deutscland für Sondervorteile hätten.....wir zahlen saldiert HÖCHSTSTEUERSÄTZE.......Basis Deutschland und Basis weltweit.....





Auch deshalb Wirtschaftsstandort Deutschland massiver im Nachteil.





Und der irre Witz, dass ab 2028 dann pro Jahr.....(!!!) E I N Prozent KST abgesenkt wird........bei der Hornbach Holding.........so sieht miese deutsche Realpolitik aus.....

In anderen relevanten Ländern weit weniger Steuerlasten....





Juckt aber in Deutschland so gut wie keinen........die Wähler nicht, die Nichtwähler nicht......