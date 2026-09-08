AKTIE IM FOKUS
Hornbach steigen - DZ Bank: Trendwende oder Sommerprofiteur
- Hornbach-Aktie steigt nach starken Quartalszahlen
- Kurs steigt zeitweise um neun Prozent auf 89,20 Euro
- Umsatz und Ebit übertreffen Konsensschätzungen klar
FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach überzeugenden Quartalszahlen der Baumarktkette Hornbach Holding ist der Aktienkurs am Dienstag auf den höchsten Stand seit Ende vergangenen Jahres gestiegen. In der Spitze ging es um gut neun Prozent auf 89,20 Euro nach oben. Zuletzt betrug der Aufschlag noch gut fünf Prozent auf 86,00 Euro.
Im zweiten Quartal per Ende August liege der Umsatz um rund drei Prozent über der Konsensschätzung und das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) um etwa fünf Prozent, schrieb Analyst Thomas Maul von der DZ Bank. Die Marktteilnehmer dürften sich nun fragen, ob das Quartal der Beginn einer nachhaltigen Trendwende zum Besseren war, oder ob es sich um einen vorübergehenden Nachfrageschub handelt, der durch den Verkauf von Klimageräten, Ventilatoren und Bewässerungssystemen im Zuge des heißen Sommers getrieben war./bek/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur HORNBACH Holding Aktie
Die HORNBACH Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,06 % und einem Kurs von 85,80 auf Tradegate (08. September 2026, 10:13 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HORNBACH Holding Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
HORNBACH Holding zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 2,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9700 %.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 93,50Euro. Von den letzten 4 Analysten der HORNBACH Holding Aktie empfehlen 3 die Aktie zu kaufen, 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 90,00Euro und das höchste Kursziel liegt bei 96,00Euro was eine Bandbreite von +4,05 %/+10,98 % bedeutet.
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Man sollte sich beim Börsenkurs der Hornbach Holding immer vor Augen führen, dass ca 1 Mrd € bis ca 1,1 Mrd € alleine durch die Immobilien im Eigentum von uns Investierten abgedeckt ist....also so grob ca 75%.......
Hornbach CEO Albrecht Hornbach kauft heute bei 75,80 für immerhin 318.360 Euro zu. Der muss es ja wissen... zuvor (19.6.) hatte schon sein Nachfolger Erich Harsch zugegriffen, auch wenn noch bescheiden für ca. 14.200 bei 78,95. Starkes Insider Trading Signal.