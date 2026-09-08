Sibanye-Stillwater nimmt Konsultationen gemäß Abschnitt 189A bezüglich der geplanten Umstrukturierung des Kwezi-Schachts in seinen südafrikanischen PGM-Betrieben auf

Johannesburg / 8. September 2026 / IRW-Press / Sibanye-Stillwater (JSE: SSW und NYSE: SBSW) (- https://www.commodity-tv.com/play/sibanye-stillwater-focus-on-maximizi ... -) gibt bekannt, dass es gemäß Abschnitt 189A des Arbeitsbeziehungsgesetzes Nr. 66 von 1995 (Abschnitt 189A) Konsultationen mit den Gewerkschaften und den betroffenen nicht gewerkschaftlich organisierten Mitarbeitern über deren Vertreter bezüglich der geplanten Umstrukturierung des Kwezi-Schachts in seinem südafrikanischen Platingruppenmetall-Betrieb (SA PGM) aufnehmen wird.

Kwezi ist ein ausgereifter Untertage-PGM-Schacht innerhalb des Betriebs in Rustenburg, bei dem der Abbau die Grenzen des genehmigten Bergbaulizenzgebiets erreicht hat. Daher nähert sich der Schacht – wie erwartet – dem Ende seiner wirtschaftlichen Lebensdauer.

Das Unternehmen hat über mehrere Jahre hinweg verschiedene Maßnahmen ergriffen, um die Lebensdauer des Schachts zu verlängern, darunter die Optimierung der Reserven und die Anpassung der Abgrenzungen. Ein kürzlich vorgeschlagenes „Kwezi Shallows“-Projekt, das die Möglichkeit bot, auf verfügbare, flach liegende, aufwärtsgerichtete Mineralressourcen zuzugreifen, sollte eigentlich die Reserven erhöhen und die zukünftige Produktion sichern; Einwände von Interessengruppen, Einsprüche und Verzögerungen bei den erforderlichen Genehmigungen haben jedoch verhindert, dass das Projekt wie geplant voranschreiten konnte. Das Fehlen dieser zusätzlichen Reserven hat die Erschöpfung der verbleibenden Abbaureserven beschleunigt und die Nachhaltigkeit des Schachts geschwächt.

Kwezi verzeichnete im Jahr 2024 Verluste in Höhe von rund 208 Millionen Rand und im Jahr 2025 in Höhe von 91 Millionen Rand. Obwohl höhere PGM-Preise in der ersten Hälfte des Jahres 2026 für positive Margen sorgten, wird prognostiziert, dass Kwezi in der zweiten Hälfte des Jahres 2026 aufgrund rückläufiger Produktion wieder Verluste verzeichnen wird.

Aufgrund der Ergebnisse einer detaillierten betrieblichen und finanziellen Überprüfung des Kwezi-Schachts hält es das Unternehmen für notwendig, ein Konsultationsverfahren gemäß Abschnitt 189A bezüglich der vorgeschlagenen Umstrukturierung des Kwezi-Schachts einzuleiten. Im Rahmen des Konsultationsverfahrens werden unter anderem Maßnahmen geprüft, um den Verlust von Arbeitsplätzen zu vermeiden oder zu minimieren, die Auswirkungen auf die betroffenen Mitarbeiter abzumildern und Alternativen zu bewerten, die die Rentabilität des Schachts verbessern könnten. Eine endgültige Entscheidung wurde noch nicht getroffen.