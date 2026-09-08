123fahrschule: Aktionäre sichern sich exklusive Rabatte
Aktionär sein lohnt sich jetzt doppelt: Mit dem neuen Treueprogramm der 123fahrschule sichern sich Investoren und ihre Angehörigen exklusive Rabatte auf die Fahrausbildung.
Foto: adobe.stock.com
- Die 123fahrschule SE hat ein bundesweit gültiges Aktionärs-Treueprogramm gestartet, von dem Aktionäre und nahe Angehörige als Fahrschulkunden profitieren.
- Bei mindestens 100 gehaltenen Aktien („Signature“) gibt es 5 % Rabatt auf die Ausbildungskosten; ab 500 Aktien („Exclusive“) beträgt der Rabatt 10 %.
- Der Rabatt gilt nur für die Ausbildungskosten der 123fahrschule, nicht für amtliche Prüfgebühren, kann einmal pro Aktionär und Kalenderjahr genutzt werden und wird am Ende der Ausbildung angerechnet.
- Der Aktienbesitz muss durch einen aktuellen Depotauszug nachgewiesen werden; eine Mindesthaltefrist gibt es nicht. Die Einreichung erfolgt über ein Online-Formular.
- Das Programm ist bereits aktiv, gilt an allen Standorten und ergänzt sowohl die „Bring a friend“-Aktion als auch eine zusätzliche Simulator-Flatrate an geeigneten Standorten.
- Der Vorstand erwartet durch das Programm eine größere Aktionärsbasis und ein höheres Handelsvolumen; zugleich bestätigt er für 2026 ein EBITDA-Ziel von 1,5–2,5 Mio. Euro und erwartet durch die Fahrschulreform ab 2027 deutliches Wachstum.
Der Kurs von 123fahrschule lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 2,4700EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
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