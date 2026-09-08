LPKF Laser & Electronics Aktie aktuell im Rückgang - Kursentwicklung am 08.09.2026

Einen schwachen Börsentag erlebt die LPKF Laser & Electronics Aktie. Sie fällt um -4,28 % auf 13,425€. Die LPKF Laser & Electronics Aktie gibt einen Teil des gestrigen Gewinns von +5,45 % wieder ab und notiert heute bei 13,425€. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

LPKF Laser & Electronics entwickelt laserbasierte Systeme für die Leiterplatten-, Halbleiter- und Mikromaterialbearbeitung. Kernprodukte: Laser-Direktstrukturierung, Schneid- und Bohranlagen, LDS- und Glasbearbeitungssysteme. Nischenplayer mit Technologiefokus, global aktiv. Wichtige Wettbewerber: Trumpf, Jenoptik, Han’s Laser. USP: hohe Präzision, patentierte LDS-Technologie, Spezialisierung auf High-End-Mikrobearbeitung.

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten LPKF Laser & Electronics Aktionäre einen Verlust von -32,25 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die LPKF Laser & Electronics Aktie damit um +6,25 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,88 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die LPKF Laser & Electronics um +150,22 % gewonnen.

Während LPKF Laser & Electronics deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der SDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,08 %. Damit gehört LPKF Laser & Electronics heute zu den auffälligeren Werten.

LPKF Laser & Electronics Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +6,25 % 1 Monat -7,88 % 3 Monate -32,25 % 1 Jahr +75,97 %

Informationen zur LPKF Laser & Electronics Aktie

Stand: 08.09.2026, 10:30 Uhr

Es gibt 24 Mio. LPKF Laser & Electronics Aktien. Damit ist das Unternehmen 329,48 Mio.EUR € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,10 %. KLA Corporation notiert im Minus, mit -0,56 %. Jenoptik notiert im Minus, mit -1,27 %.

LPKF Laser & Electronics Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die LPKF Laser & Electronics Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur LPKF Laser & Electronics Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

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