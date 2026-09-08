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    Besonders beachtet!

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    LPKF Laser & Electronics Aktie aktuell im Rückgang - Kursentwicklung am 08.09.2026

    Am 08.09.2026 ist die LPKF Laser & Electronics Aktie, bisher, um -4,28 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der LPKF Laser & Electronics Aktie.

    Besonders beachtet! - LPKF Laser & Electronics Aktie aktuell im Rückgang - Kursentwicklung am 08.09.2026
    Foto: Philipp - stock.adobe.com

    LPKF Laser & Electronics entwickelt laserbasierte Systeme für die Leiterplatten-, Halbleiter- und Mikromaterialbearbeitung. Kernprodukte: Laser-Direktstrukturierung, Schneid- und Bohranlagen, LDS- und Glasbearbeitungssysteme. Nischenplayer mit Technologiefokus, global aktiv. Wichtige Wettbewerber: Trumpf, Jenoptik, Han’s Laser. USP: hohe Präzision, patentierte LDS-Technologie, Spezialisierung auf High-End-Mikrobearbeitung.

    Kursentwicklung im Detail: So steht die LPKF Laser & Electronics Aktie am 08.09.2026

    Einen schwachen Börsentag erlebt die LPKF Laser & Electronics Aktie. Sie fällt um -4,28 % auf 13,425. Die LPKF Laser & Electronics Aktie gibt einen Teil des gestrigen Gewinns von +5,45 % wieder ab und notiert heute bei 13,425. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

    Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten LPKF Laser & Electronics Aktionäre einen Verlust von -32,25 % hinnehmen.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die LPKF Laser & Electronics Aktie damit um +6,25 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,88 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die LPKF Laser & Electronics um +150,22 % gewonnen.

    Während LPKF Laser & Electronics deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der SDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,08 %. Damit gehört LPKF Laser & Electronics heute zu den auffälligeren Werten.

    LPKF Laser & Electronics Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +6,25 %
    1 Monat -7,88 %
    3 Monate -32,25 %
    1 Jahr +75,97 %
    Stand: 08.09.2026, 10:30 Uhr

    Informationen zur LPKF Laser & Electronics Aktie

    Es gibt 24 Mio. LPKF Laser & Electronics Aktien. Damit ist das Unternehmen 329,48 Mio.EUR € wert.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,10 %. KLA Corporation notiert im Minus, mit -0,56 %. Jenoptik notiert im Minus, mit -1,27 %.

    LPKF Laser & Electronics Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten


    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die LPKF Laser & Electronics Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur LPKF Laser & Electronics Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.


    LPKF Laser & Electronics

    -3,91 %
    +1,13 %
    -12,38 %
    -33,42 %
    +70,90 %
    +81,63 %
    -35,52 %
    +37,12 %
    +17,38 %
    ISIN:DE0006450000WKN:645000
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